Sa bẫy lừa đảo, tài năng trẻ châu Phi bị sát hại

Giấc mơ bóng đá dang dở ấy kết thúc bi thảm khi anh bị bắt cóc và sát hại - một vụ án khiến cả châu Phi bàng hoàng.

Cheikh Toure, từng tập luyện tại học viện Esprit Foot Yeumbeul (Senegal), được một nhóm người liên hệ và hứa hẹn cơ hội sang Ghana thử việc. Tin tưởng đây là bước ngoặt trong sự nghiệp, chàng trai trẻ lên đường nhưng không ngờ rơi vào tay một nhóm tội phạm có vũ trang.

Cheikh Toure.

Theo French Football Weekly, nhóm này bắt cóc Toure và yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc để được thả. Tuy nhiên, vì không thể xoay đủ số tiền, gia đình bất lực nhìn thảm kịch xảy ra. Toure bị sát hại, thi thể được phát hiện tại thành phố Kumasi, Ghana.

Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Phi của Senegal xác nhận cái chết vào ngày 18/10 và đang phối hợp cùng cảnh sát Ghana điều tra toàn bộ vụ việc. Chính quyền Senegal cho biết thi thể nạn nhân được đưa đến nhà xác Ebenezer Morgue (vùng Ashanti, cách thủ đô Accra khoảng 250 km) và sẽ sớm được hồi hương.

Hai nhân viên ngoại giao từ Đại sứ quán Senegal được cử tới Kumasi để hỗ trợ các thủ tục pháp lý và phối hợp đưa thi thể Toure về nước. "Chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết theo dõi sát vụ việc", thông cáo nêu rõ.

Sau bi kịch này, chính phủ Senegal cảnh báo các cầu thủ trẻ và gia đình cần cảnh giác trước những lời mời thử việc hoặc chuyển nhượng không được xác minh, đồng thời khuyến cáo mọi hoạt động ra nước ngoài phải thông qua kênh chính thức và cơ quan có thẩm quyền.

Cái chết của Toure là mất mát đau đớn với bóng đá Senegal, đồng thời cảnh tỉnh cho hàng nghìn tài năng trẻ châu Phi đang mơ giấc mơ đổi đời.