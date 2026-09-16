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Xuất bản ngày 16/09/2026 10:05 AM
Xuất bản ngày 16/09/2026 10:05 AM

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội

Viên Minh - Hoàng Hà
Viên Minh - Hoàng Hà
(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra tại số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) khiến khói đen bao trùm, nhiều cấu kiện của ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, biến dạng.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 1

Sáng 16/9, các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn nằm cách mặt đường Văn Cao khoảng 20m. Công an đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn nằm cách mặt đường Văn Cao khoảng 20m. Công an đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 3

Vụ cháy được người dân phát hiện lúc gần 2h sáng nay. Mọi người báo động và sử dụng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không thành công.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 4

Nhận được tin báo, cảnh sát điều 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 5

Theo cảnh sát, khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn nhiều người mắc kẹt bên trong.

Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 5 người đã tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 5 người đã tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế.

Trong đêm, lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân trong ngôi nhà ra ngoài. Hàng xóm cho biết các nạn nhân tử vong trong vụ cháy đều có quan hệ họ hàng.

Trong đêm, lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân trong ngôi nhà ra ngoài. Hàng xóm cho biết các nạn nhân tử vong trong vụ cháy đều có quan hệ họ hàng.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 8

Sau vụ cháy, nhiều cấu kiện của ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, biến dạng.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 9

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong con ngõ nhỏ, các ngôi nhà hai bên đều xây đua kín phía trên. Các bó dây điện, dây viễn thông giăng mắc chằng chịt.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 10

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường vụ cháy.

Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội - 11

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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