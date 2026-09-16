Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong
Sáng 16/9, các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Vụ cháy được người dân phát hiện lúc gần 2h sáng nay. Mọi người báo động và sử dụng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không thành công.
Nhận được tin báo, cảnh sát điều 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Theo cảnh sát, khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn nhiều người mắc kẹt bên trong.
Sau vụ cháy, nhiều cấu kiện của ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, biến dạng.
Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong con ngõ nhỏ, các ngôi nhà hai bên đều xây đua kín phía trên. Các bó dây điện, dây viễn thông giăng mắc chằng chịt.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường vụ cháy.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
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