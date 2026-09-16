Hiện trường tan hoang vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội

Theo cảnh sát, khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn nhiều người mắc kẹt bên trong.