Hàng xóm kể phút bắc thang, giải cứu 3 nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn tại số 2B Văn Cao, Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người thiệt mạng, để lại ám ảnh đối với những người dân sống quanh khu vực. Một người phụ nữ ở sát căn nhà vẫn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ngọn lửa.

Nữ nhân chứng kể: “Khoảng 2h là bắt đầu nhà này nó bắt nhiệt ra, cô phát hiện ra. Đến khoảng 2h15 là cô xuống... Tự nhiên thấy mùi khét mà không biết từ đâu ra. Đến khi mở cửa thì đã thấy nhà bên cạnh cháy hết lên tầng hai rồi”.

Ngọn lửa bùng phát nhanh, khói dày đặc khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Người hàng xóm nhớ lại cảnh cửa sổ tầng 2 và tầng 3 của căn nhà vỡ tan vì sức nóng.

“Nhà đấy thường có 3 người, 2 vợ chồng và đứa cháu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi bàng hoàng, tri hô ứng cứu”, bà kể.

Tiếng hô hoán giữa đêm đánh thức các nhân viên quán bia bên cạnh. Những người đang ngủ lập tức chạy từ tầng hai xuống sân, tìm cách tiếp cận căn nhà đang cháy.

Từ dưới sân, một nhân viên ngước lên cửa sổ tầng 4 và bàng hoàng nhận ra con trai chủ nhà đang kêu cứu. Cạnh đó là một phụ nữ và một em nhỏ cũng đang hoảng loạn chờ được ứng cứu.

Ngay bên dưới vị trí các nạn nhân là phần mái tôn của quán bia, cách khoảng 8m.

Vàng Mí Lử - nhân viên quán bia ứng cứu nạn nhân kể lại vụ cháy. (Ảnh: P.C)

Vàng Mí Lử, quê xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, nhân viên quán bia, kể lại: “Đầu tiên, quản lý đi ra nhìn thấy nhà hàng xóm cháy liền tri hô nhân viên đến cứu. Tôi nhớ con chủ nhà nói: Mọi người ơi, giúp tôi với. Con chủ nhà và 2 mẹ con ở tầng 4, lửa lan khắp nơi”.

Từ trên cao, tiếng kêu cứu thảm thiết của người đàn ông liên tục vọng xuống. Để tiếp cận mặt trước căn nhà, họ chạy vòng ra phía đường lớn gần hồ Tây. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã bao trùm gần như toàn bộ căn nhà 4 tầng.

Anh L., quản lý quán bia, nhanh chóng bắc thang trèo lên mái tôn. Khoảng cách từ mái lên cửa sổ tầng 4 vẫn quá xa, nhóm nhân viên nảy ra cách xếp chồng các thùng bia 30 lít thành một bệ đỡ để tiếp cận các nạn nhân.

Trong lúc ứng cứu, anh L. đứng trên bệ đỡ, tìm cách tiếp cận cửa sổ. Bên dưới, các nhân viên thay nhau hứng từng xô nước đưa lên, vừa dập lửa vừa hỗ trợ giải cứu 3 người mắc kẹt.

“Lúc đó tất cả mọi người đều gắng sức ứng cứu. Có người giữ thang, người xách nước, người bê đồ”, nhân chứng nhớ lại.

Người phụ nữ và em nhỏ được ưu tiên đưa xuống trước. Khi hai mẹ con đã sang được khu vực mái tôn, con trai chủ nhà bám vào đường dây điều hòa chạy dọc tường, từ từ tụt xuống.

“Lúc xuống đến nơi, cả ba người đều đã kiệt sức, có người thậm chí lịm đi. Riêng con trai chủ nhà bị bỏng rộp hết da do sức nóng của ngọn lửa”, nhân chứng kể.

Nói về việc lo hậu sự, ông T., anh trai nạn nhân cho biết, gia đình đang bàn bạc.

“Hiện tại, UBND phường và các đơn vị đã xuống làm việc, thi thể các nạn nhân đã được đưa vào nhà xác. Gia đình chúng tôi đang chờ cháu bay từ miền Nam ra để bàn phương án tổ chức hậu sự”, ông T. nói.