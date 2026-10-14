Sau 30 năm đóng vai Tiểu Long Nữ nhan sắc Lý Nhược Đồng tuổi 60 ra sao?

(VTC News) -

Mới đây, diễn viên Lý Nhược Đồng đăng tải video dài khoảng 10 giây trên mạng xã hội Weibo, ghi lại chuyến thăm Cung Trùng Dương Thành Đạo tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Trong video, nữ diễn viên mặc trang phục trắng, buộc dải băng cùng màu trên tóc. Cô chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, để lộ gương mặt bình thản cùng thần thái thanh thoát. Kèm video, Lý Nhược Đồng viết: “Tôi trở về nhà”.

Lý Nhược Đồng diện trang phục trắng, tái hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ khi trở lại địa điểm gắn với Cổ Mộ sau hơn 30 năm.

Tạo hình quen thuộc khiến nhiều người liên tưởng đến Tiểu Long Nữ, nhân vật do cô đảm nhận trong Thần điêu đại hiệp phiên bản năm 1995.

Trong Thần điêu đại hiệp, Cổ Mộ là nơi Dương Quá lần đầu gặp Tiểu Long Nữ sau khi rời phái Toàn Chân. Cuộc gặp gỡ mở đầu cho mối tình nhiều trắc trở giữa hai nhân vật, trở thành một trong những câu chuyện tình kinh điển của dòng phim kiếm hiệp Hoa ngữ.

Sau khi được chia sẻ, đoạn video thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Một video đăng lại ghi nhận khoảng 66.000 lượt xem theo số liệu hiển thị trên nền tảng Weibo.

Nhiều năm qua, tạo hình Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn được nhắc đến như một dấu ấn khó phai của dòng phim kiếm hiệp Hoa ngữ. Vẻ đẹp thanh thoát, mái tóc đen dài cùng trang phục trắng giúp cô thể hiện thành công hình tượng nữ nhân sống trong Cổ Mộ, có tính cách lạnh lùng nhưng giàu tình cảm.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, từng làm tiếp viên hàng không trước khi bén duyên với nghệ thuật. Năm 1990, cô gia nhập làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), tham gia nhiều bộ phim truyền hình của TVB.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1995, khi cô được chọn đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Cổ Thiên Lạc. Với vẻ đẹp thanh tú, ánh mắt giàu cảm xúc và khí chất lạnh lùng, thoát tục, Lý Nhược Đồng được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện thành công nhân vật này trên màn ảnh.

Tiểu Long Nữ là nhân vật có tính cách đặc biệt: sống biệt lập trong Cổ Mộ, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lạnh lùng nhưng sâu sắc trong tình cảm. Lý Nhược Đồng thể hiện được cả nét xa cách lẫn sự dịu dàng của nhân vật, tạo nên hình ảnh được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến.

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng gây chú ý với nhan sắc thanh thoát, làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn.

Sau thành công của Thần điêu đại hiệp, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ năm 1997. Nhân vật này cũng thuộc nhóm những mỹ nhân cổ trang nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Sau đó, cô tham gia các tác phẩm như Ngọc Quan Âm năm 2003 và Tân Thiên Long Bát Bộ năm 2021.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Lý Nhược Đồng cũng từng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên có mối tình kéo dài gần 10 năm với một doanh nhân nhưng cuối cùng không đi đến hôn nhân. Sau khi chia tay, cô từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần và trầm cảm.

Lý Nhược Đồng dần vượt qua quãng thời gian khó khăn nhờ thể thao và tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Những năm gần đây, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, duy trì vóc dáng và tham gia các hoạt động giải trí.