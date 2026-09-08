'Tiểu Long Nữ gốc Việt' bỏ diễn xuất làm luật sư, cưới chồng tỷ phú ở tuổi U60

(VTC News) -

Ông Tĩnh Tinh là nữ diễn viên gốc Việt nổi tiếng trong giới giải trí xứ Cảng thơm. Bà nổi tiếng với vai diễn Tiểu Long Nữ trong hai phim điện ảnh Như Lai thần chưởng và Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Nhan sắc của Ông Tĩnh Tinh trong phim khiến nhiều người phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa sắc sảo hiếm có.

“Tiểu Long Nữ” với học vấn nổi bật

Ông Tĩnh Tinh sinh năm 1964 ở Việt Nam, mẹ của bà là người Việt gốc Hoa, bố là người Mỹ. Khi mới 11 tháng tuổi, bà phải chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống vì cha mẹ ly hôn.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Ông Tĩnh Tinh sớm được các nhà sản xuất phim ảnh chú ý để mời đóng phim. Năm 16 tuổi, bà có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Tuổi trẻ do TVB sản xuất. Bộ phim trở thành bàn đạp đưa tên tuổi mỹ nhân gốc Việt lên tầm cao mới.

Nhan sắc xinh đẹp của Ông Tĩnh Tinh thời trẻ.

Hai năm sau, tên tuổi của người đẹp bùng nổ khi bà đóng vai Tiểu Long Nữ, đóng cặp với tài tử Trương Quốc Vinh. Thời điểm đó, Ông Tĩnh Tinh được truyền thông Hong Kong khen ngợi là “Tiểu Long Nữ xinh đẹp và thuần khiết nhất màn ảnh”.

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ông Tĩnh Tinh từ giã sự nghiệp diễn xuất để đi theo tiếng gọi tình yêu với vị đạo diễn hơn mình 30 tuổi là Lưu Gia Lương. Vào thời điểm đó, Lưu Gia Lương có vợ và 2 con trai. Cả hai đến với nhau trong sự chỉ trích dữ dội của công chúng.

Ông Tĩnh Tinh nổi tiếng nhờ vai diễn Tiểu Long Nữ.

Khi người vợ trước của Lưu Gia Lương ly hôn, Ông Tĩnh Tinh trở thành vợ chính thức. Sau khi kết hôn vào năm 1984, bà quyết định theo đuổi con đường học vấn. Năm 1996, nữ diễn viên theo học ngành Luật tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc) và đạt thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành luật sư, tham gia nhiều vụ việc gây tiếng vang tại Hong Kong (Trung Quốc) và được đánh giá cao nhờ tư duy sắc sảo cùng khả năng tranh tụng ấn tượng.

Đến nay, bà đã có học vị tiến sĩ ngành luật ở cả Hong Kong và Đại lục. Bên cạnh nghề luật sư, Ông Tĩnh Tinh còn xuất bản sách và kinh doanh.

Tái hôn với tỷ phú Hong Kong ở tuổi 55

Năm 2013, chồng Ông Tĩnh Tinh qua đời vì bệnh ung thư. 4 năm sau khi chồng qua đời, nữ diễn viên mới công khai chuyện tình cảm với doanh nhân giàu có Hà Du Bưu - một trong 8 người con của tỷ phú Hà Hồng Chương.

Đến giữa năm 2019, khi ở tuổi 55, Ông Tĩnh Tinh tiếp tục lên xe hoa để trở thành con dâu nhà tỷ phú. Cả hai tổ chức hôn lễ ở Pháp, theo nghi thức Phật giáo. Nghi lễ diễn ra long trọng và ấm cúng.

Ông Tĩnh Tinh tái hôn ở tuổi 55.

Trong ngày cưới, Ông Tĩnh Tinh xúc động chia sẻ cô yêu chồng ở sự chính trực, thật thà và tốt bụng. Nữ diễn viên chưa bao giờ quan tâm đến gia thế bên nhà chồng. Vì thế, bà cũng quyết định dành toàn bộ tài sản để làm từ thiện. Số trang sức mà bà đeo trong ngày cưới cũng sẽ được đem đi quyên góp.

Nhiều năm qua, Ông Tĩnh Tinh và chồng tỷ phú không có con chung. Họ thống nhất hiến toàn bộ tài sản làm từ thiện. Hai con gái riêng của Ông Tĩnh Tinh hưởng thừa kế tài sản của chồng cũ Lưu Gia Lương.

Ông Tĩnh Tinh có cuộc sống sung túc bên chồng tỷ phú.

Ở tuổi 62, Ông Tĩnh Tinh có cuộc sống hạnh phúc, êm đềm. Trải qua nhiều thăng trầm, nữ diễn viên một lòng tìm hiểu về Phật pháp và làm từ thiện.

Hiện bà không còn đóng phim nhưng vẫn tham gia các chương trình phát thanh, bình luận về những vụ án nổi tiếng và các vấn đề pháp luật được công chúng quan tâm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), Ông Tĩnh Tinh được xem là trường hợp hiếm hoi thành công ở cả hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan là nghệ thuật và luật pháp.