'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bước đi chậm, tay trái 'gần như không cử động'

Theo Ifeng, diễn viên Trì Trọng Thụy được bắt gặp có mặt tại khu chợ hoa Quốc tế Thủ Hành ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông đi cùng Triệu Dũng, con trai riêng của vợ quá cố Trần Lệ Hoa, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Fu Wah.

Trong video, Trì Trọng Thụy mặc áo gió màu xanh nhạt, đội mũ trắng, diện mạo chỉn chu. Nam nghệ sĩ vẫy tay chào những người xung quanh, giữ phong thái điềm đạm, lịch thiệp quen thuộc.

“Đường Tăng” Trì Trọng Thụy gây chú ý khi xuất hiện. Cánh tay trái của ông gần như bất động.

Tuy nhiên, dáng đi của ông cũng khiến nhiều người chú ý. Ở tuổi 73, Trì Trọng Thụy bước chậm, những bước chân ngắn và thiếu vững vàng. Bàn tay trái của ông trông cứng, gần như không cử động.

Một số cư dân mạng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên. Dù vậy, những biểu hiện qua một đoạn video ngắn chưa đủ để xác định ông có vấn đề về sức khỏe hay mắc bệnh lý cụ thể nào.

Clip Trì Trọng Thụy xuất hiện tại sự kiện.

Theo một số thông tin được đăng tải, tên của Trì Trọng Thụy không còn xuất hiện trong danh sách nhân sự tại một số doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Quốc tế Fu Wah sau khi vợ qua đời. Dù vậy, ông vẫn được ghi nhận xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến tập đoàn và hỗ trợ quảng bá các dự án bất động sản.

Ngày 5/4, Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Bà là nữ doanh nhân nổi tiếng, từng nằm trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Trong thời gian bà chống chọi với bệnh ung thư, Trì Trọng Thụy đã gác lại nhiều công việc để ở bên chăm sóc vợ.

Sau sự ra đi của bạn đời, nam diễn viên gần như không chia sẻ về đời tư. Việc ông không công khai bày tỏ nỗi đau hay đăng lời tưởng niệm trên mạng xã hội từng khiến một bộ phận cư dân mạng đưa ra những bình luận trái chiều về tình cảm của ông dành cho vợ.

Trì Trọng Thụy sống kín tiếng từ khi vợ tỷ phú qua đời.

Ngoài công việc tại bảo tàng, Trì Trọng Thụy còn có 1 công ty kinh doanh bất động sản riêng. Ông gần đây tham gia ghi hình ở vùng ngoại ô Bắc Kinh để quảng cáo cho các dự án sắp mở bán.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Giữa nhiều điều tiếng, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Cả 2 luôn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.