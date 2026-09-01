(VTC News) -

Sáng 1/9, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Aston Villa trên sân vận động Villa Park (Birmingham). Saka ghi bàn duy nhất giúp đội đương kim vô địch toàn thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

● Ngoại hạng Anh Aston Villa 0 - 1 Arsenal KẾT THÚC Saka 59’ Thống kê trận đấu

Aston Villa trình diễn bộ mặt khác hẳn trận thảm bại 0-4 trước Brighton ở vòng 1. Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ để triệt tiêu khả năng tạo cơ hội của đối thủ. Arsenal kiểm soát bóng 66% nhưng chỉ tung ra 4 pha dứt điểm, không lần nào trúng đích.

Aston Villa thành công trên phương diện phòng ngự và cũng có vài tình huống phản công thoáng, tạo cảm giác nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, những pha uy hiếp của đội chủ nhà thực tế không làm khó được hàng thủ Arsenal. Cơ hội tốt nhất mà Aston Villa tạo ra là cú sút xa dội xà.

Aston Villa gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Hiệp đấu đầu tiên không có nhiều diễn biến hấp dẫn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội cộng lại chưa đến 0,5. Không có cú sút trúng đích nào được các cầu thủ trên sân tung ra.

Sự điều chỉnh cả về nhân sự và cách chơi ở cánh trái của Arsenal ở đầu hiệp 2 tạo ra khác biệt. Sau pha phối hợp của 3 cầu thủ Mosquera, Eze và Calafiori, Saka dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số. Đây là bước ngoặt làm thay đổi thế trận.

Saka ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Aston Villa buộc phải từ bỏ cách đá phòng ngự an toàn. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ sau bàn thua. Tuy nhiên, họ không tạo ra được cơ hội trước hàng phòng ngự chơi tập trung của Arsenal. Thống kê cả trận, Aston Villa thậm chí không tung ra được pha dứt điểm trúng đích nào.

Bàn thắng của Saka mang về 3 điểm cho Arsenal. “Pháo thủ” giành đủ 6 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên, chưa thủng lưới và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng (sau Man City).

Aston Villa ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Zion Suzuki 6,3 2 Matty Cash ↓ 6,7 3 Victor Lindelof 6,5 6 Ross Barkley ↓ 7,1 7 John McGinn 5,4 8 Boubacar Kamara 6,5 10 Emi Buendia 6,0 11 Nicolas Jackson ↓ 6,3 14 Pau Torres 6,8 22 Ian Maatsen 5,4 53 George Hemmings ↓ 5,5 DỰ BỊ VÀO SÂN 17 Alejandro Garnacho ↑ 6,4 18 Tammy Abraham ↑ 6,3 29 Aaron Wan-Bissaka ↑ 6,5 47 Alysson ↑ 6,4 Arsenal ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 David Raya 6,9 3 Cristhian Mosquera ↓ 6,7 4 Ben White 7,2 6 Gabriel Magalhaes 7,1 7 Bukayo Saka 7,6 8 Martin Odegaard ↓ 6,5 17 Christos Tzolis ↓ 6,2 29 Kai Havertz 6,3 33 Riccardo Calafiori 7,9 41 Declan Rice ↓ 7,4 49 Myles Lewis-Skelly ↓ 6,3 DỰ BỊ VÀO SÂN 10 Eberechi Eze ↑ 6,6 15 Ezri Konsa ↑ 6,4 23 Mikel Merino ↑ 7,1 36 Martin Zubimendi ↑ 39 Bruno Guimaraes ↑ 6,5

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

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Tính đến hết trận Aston Villa 0-1 Arsenal và kết thúc vòng 2, thứ hạng các câu lạc bộ như sau.