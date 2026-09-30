Sài Gòn trên tầng bậc thang

Lặng lẽ tựa vào nhịp sống hối hả của trung tâm thành phố, các chung cư cũ giống như những khoảng dừng hoài niệm đong đầy sức sống.

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoài cổ hay những ban công ngợp ánh đèn, nơi đây còn giữ lại một “mạch ngầm” văn hóa độc đáo: sự cộng sinh tự nhiên giữa cư dân lâu năm và những mô hình kinh doanh trẻ. Chỉ cần bước lên vài nấc thang xi măng đốm rêu, bạn sẽ nhận ra câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nơi quá khứ và hiện tại chưa bao giờ tách rời.

Chung cư Lý Tự Trọng. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Rời khỏi guồng quay vội vã của mặt phố, chỉ cần bước qua bậc cầu thang xi măng đốm rêu, nhịp sống Sài Gòn bỗng lắng lại trong một khoảng lặng rất riêng. Tại các chung cư lâu đời ở trung tâm thành phố như chung cư Nguyễn Huệ, Tôn Thất Đạm, Lý Tự Trọng, Phùng Hưng…, một hệ sinh thái đặc biệt vẫn âm thầm hiện hữu: nơi nếp sinh hoạt trầm mặc của cư dân gốc đan xen tự nhiên với nhịp sống sáng tạo của các quán cà phê, tiệm thời trang trẻ…

Bước qua cánh cửa nối từ mặt đường nhộn nhịp vào khoảng sân nhỏ của các khối nhà cũ, âm thanh còi xe vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng bước chân vang gõ trên nền xi măng đốm rêu. Cầu thang bộ - nơi từng vệt nắng rọi qua ô gió hành lang - trở thành nhịp cầu nối liền hai thế giới: một bên là ký ức đô thị trầm mặc từ nửa thế kỷ trước, một bên là sức sống đương đại căng tràn.

Trong đó, chung cư 42 Nguyễn Huệ (được Pháp xây từ năm 1960) khá đặc biệt giữa lòng phố thị phồn hoa khi tạo nên điểm nhấn thị giác đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nằm ở tọa độ “kim cương” đối diện phố đi bộ, tòa nhà bê tông chín tầng tựa như một chiếc tổ ong nghệ thuật khổng lồ. Hàng chục căn hộ nối tiếp nhau, mỗi ban công sở hữu một biển hiệu kinh doanh mang cá tính độc bản - từ đèn neon rực rỡ, bảng hiệu gỗ hoài cổ cho đến khung kính hiện đại ngập tràn cây xanh.

Giữa dải phố hiện đại với các tòa nhà kính chọc trời, nơi đây đứng đó như một “bức tường di sản sống”. Từ ban công các quán cà phê trên cao, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt dòng người ngược xuôi bên dưới, cảm nhận nhịp đập hối hả của Sài Gòn qua một lăng kính vừa riêng tư, vừa bao quát.

Ban công chung cư Nguyễn Huệ. (Ảnh: Cafef)

Không chỉ biểu trưng cho sự cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố, chung cư 42 Nguyễn Huệ còn khiến bao du khách và truyền thông quốc tế phải thích thú, trầm trồ.

Tháng 9/2020, fanpage Kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ - National Geographic đã đăng tải tấm ảnh chụp chung cư Nguyễn Huệ của nhiếp ảnh gia Samsara Tran cùng lời bình: “Tại TP.HCM của Việt Nam, một tòa chung cư cũ 9 tầng được gọi là tòa nhà cà phê. Nơi tập trung quán cà phê, nhà hàng và không gian làm việc chung. Nó thật sự thú vị!”.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu du khách. Bởi bên cạnh nét hoài cổ thời gian, người Việt Nam đã sáng tạo biến khu chung cư thành “thiên đường” quán xá và ánh sáng.

Tuy nhiên, giá trị của các chung cư cũ không chỉ dừng lại ở mặt tiền đắt giá hay góc ngắm cảnh đẹp mắt, mà nằm ở kết cấu kiến trúc “mở” cùng nhịp sống bên trong. Những mảng tường gạch tróc sơn, ô văng đón gió và lòng giếng trời hun hút không bị đập bỏ hay che khuất, trở thành phông nền di sản tự nhiên cho các tiệm thời trang thiết kế hay quán cà phê nằm gọn sát cửa nhà của cư dân đã gắn bó qua ba thế hệ.

Bức ảnh của tác giả Samsara Tran.

Điều kỳ lạ là sự hiện diện của thương mại hiện đại không làm đứt gãy nếp sống dân sinh vốn có. Ngược lại, một cơ chế cộng sinh tự nhiên và tinh tế đã hình thành ngay trên từng khoảng hành lang hẹp.

Mỗi sáng sớm, khi những người trẻ bắt đầu mở cửa tiệm, chuẩn bị máy rang cà phê hay sắp xếp lại các giá treo quần áo, thì ở căn hộ bên cạnh, các cụ già cũng vừa kéo chiếc ghế gỗ ra trước cửa nhâm nhi tách trà nóng, nghe đài phát thanh. Mùi thơm ngát của cà phê mới xay hòa quyện tự nhiên với mùi thức ăn gia đình bay ra từ căn bếp nhỏ bên hông giếng trời...

Người trẻ tìm đến nơi đây không chỉ vì vị trí đắc địa, mà còn vì “phần hồn” khó thay thế của di sản. Họ bước vào với thái độ trân trọng: giữ nguyên vách tường cũ, tận dụng ô gió tự nhiên, và điều chỉnh âm lượng âm nhạc sao cho không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của người già. Ở chiều ngược lại, sự cởi mở và bao dung của cư dân gốc chính là chất keo kết dính hệ sinh thái này. Bằng sự xởi lởi đặc trưng, những người chủ nhà lâu năm vui vẻ nhường một khoảng hành lang nhỏ cho khách ngồi chờ, chỉ giùm chỗ gửi xe,....

Bước đi trên từng nấc thang rêu phong giữa lòng thành phố, người ta nhận ra rằng di sản không nhất thiết phải nằm yên sau tủ kính bảo tàng. Di sản hoàn toàn có thể “sống” một đời sống rực rỡ ngay trong lòng đô thị đương đại. Nếp sinh hoạt trầm mặc của thế hệ đi trước và hơi thở sáng tạo của thế hệ đi sau đang cùng tựa vào những khối bê tông nhuốm màu thời gian để viết tiếp câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, cởi mở và chưa bao giờ ngoảnh mặt với quá khứ.