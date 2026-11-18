(VTC News) -

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026.

Theo thông cáo, sau lần vi phạm đầu tiên, Ban tổ chức và các bên liên quan đã xem xét hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để người đẹp khắc phục những vấn đề phát sinh và tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Giải trí Five6. Khi đó, Quỳnh Anh bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết người đẹp tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng khi chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Five6. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi và đơn vị tổ chức.

Theo thông cáo, Quỳnh Anh cũng thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6.

Ban tổ chức cũng ghi nhận Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua Ban tổ chức Miss Universe Vietnam và Công ty Five6. Những sự việc trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu.

Trước khi bị thu hồi danh hiệu, Nguyễn Quỳnh Anh từng vướng tranh cãi liên quan đến loạt ảnh chụp màn hình nhóm chat riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội hồi tháng 10. Nội dung được cho là có những lời lẽ thiếu thiện chí về một số đồng nghiệp, khiến người đẹp vấp phải làn sóng chỉ trích.

Sau đó, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những lời nói thiếu cân nhắc và xem đây là bài học về cách ứng xử. Ngày 25/10, Ban tổ chức quyết định đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của cô trong 6 tháng.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75m. Cô được biết đến sau khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2021, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi đăng quang cuộc thi Supermodel Me.

Trước khi đến với Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Trở lại cuộc thi sau hai năm, cô đăng quang trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng tối 2/10/2026, nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.