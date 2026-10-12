Ronaldo: 'Quan hệ giữa tôi và Messi chưa bao giờ xấu'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với CNN Bồ Đào Nha ngày 11/10, Cristiano Ronaldo khẳng định bản thân và Lionel Messi luôn dành sự tôn trọng cho nhau, bất chấp những cuộc đối đầu quyết liệt trên sân cỏ.

“Mối quan hệ giữa tôi và Messi chưa bao giờ xấu. Ngược lại là đằng khác. Chúng tôi đã cùng xuất hiện trên sân khấu tại các lễ trao giải suốt 15 năm. Chúng tôi luôn đối xử rất tốt với nhau”, Ronaldo chia sẻ.

Đáng chú ý, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn tiết lộ từng đóng vai trò phiên dịch bất đắc dĩ cho Messi trong một sự kiện trao giải.

“Tôi còn nhớ có lần tôi phải dịch từ tiếng Anh cho Messi. Trước khi một lễ trao giải bắt đầu, ban tổ chức giải thích những gì chúng tôi cần làm. Họ nói bằng tiếng Anh và tôi dịch lại cho Messi hiểu. Chuyện đó khá thú vị”, Ronaldo kể lại. Sự kiện mà siêu sao người Bồ Đào Nha nhắc tới là lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2015, diễn ra vào tháng 1/2016.

Cristiano Ronaldo khẳng định anh và Lionel Messi luôn dành sự tôn trọng cho nhau. (Ảnh: AP)

Theo Ronaldo, sự cạnh tranh giữa hai người chủ yếu xuất phát từ việc họ khoác áo những câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia khác nhau. Khi thi đấu, cả hai đều đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tôn trọng dành cho đối phương.

“Messi luôn đối xử tốt với tôi. Nhưng tất nhiên, cậu ấy bảo vệ câu lạc bộ của mình, còn tôi bảo vệ câu lạc bộ của tôi. Cậu ấy bảo vệ đội tuyển quốc gia của mình, tôi cũng vậy”, Ronaldo nói.

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Ronaldo và Messi tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất lịch sử bóng đá. Khi Ronaldo khoác áo Real Madrid còn Messi thi đấu cho Barcelona, những trận El Clasico thường xuyên trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới.

Không chỉ cạnh tranh danh hiệu tập thể, hai siêu sao còn liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi bàn và thống trị những cuộc bình chọn cá nhân. Messi hiện sở hữu 8 Quả bóng vàng, trong khi Ronaldo có 5 lần giành danh hiệu này.

Ronaldo thừa nhận chính sự cạnh tranh ấy đã giúp cả hai duy trì động lực và không ngừng nâng cao trình độ: “Tôi nghĩ chúng tôi đã thúc đẩy lẫn nhau. Có những năm Messi muốn thi đấu tất cả các trận và ghi thật nhiều bàn thắng. Tôi cũng vậy. Đó là một cuộc cạnh tranh lành mạnh”.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha còn so sánh cuộc cạnh tranh giữa mình và Messi với hai huyền thoại đua xe Công thức 1 là Ayrton Senna và Alain Prost.

“Họ thúc đẩy nhau tiến bộ. Tôi nghĩ giữa tôi và Messi cũng như vậy”, Ronaldo nhận định.

Khi được hỏi liệu bóng đá thế giới có thể tiếp tục chứng kiến hai cầu thủ đạt được những thành tích tương tự Ronaldo và Messi hay không, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra hoài nghi.

“Tôi hy vọng là có. Điều đó sẽ rất tốt cho bóng đá. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rất khó. Rất khó, dù mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không ai biết trước được tương lai. Theo tôi, gần như không thể”, Ronaldo chia sẻ.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, cả hai siêu sao đang trải qua những hoàn cảnh khác nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Messi vừa có màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu giữa Argentina và Benin hôm 7/10. Tiền đạo 39 tuổi ghi một bàn và đóng góp hai pha kiến tạo, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước khoảng 85.000 khán giả trên sân Estadio Monumental.

Trong khi đó, Ronaldo đang vướng vào những bất đồng với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus. Siêu sao 41 tuổi bất ngờ rời đội tuyển trước cuộc đối đầu với Đan Mạch tại UEFA Nations League. Anh cũng đã công khai giải thích những bất đồng với nhà cầm quân này.