Không được chụp ảnh với Messi, đối thủ bức xúc trách LĐBĐ Argentina cư xử tệ

(VTC News) -

Sáng 7/10 (giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Benin trên sân Monumental ở Buenos Aires. Trận giao hữu này cũng đánh dấu lần cuối cùng Lionel Messi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau khi trận đấu khép lại, HLV trưởng đội tuyển Benin, Gernot Rohr, bày tỏ sự bất bình trước cách phía Argentina đối xử với các thành viên đội khách.

Theo nhà cầm quân người Đức, các cầu thủ Benin mong muốn được đổi áo, chụp ảnh lưu niệm cùng Messi và những ngôi sao Argentina trong dịp đặc biệt này. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đều không mang lại kết quả.

“Mọi chuyện vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng. Điều đáng tiếc duy nhất là phía Argentina chẳng cho chúng tôi thứ gì cả. Không có bức ảnh nào chụp cùng Messi, cũng chẳng có chiếc áo đấu nào. Họ thậm chí không cho chúng tôi vào đường hầm hay phòng thay đồ”, HLV Gernot Rohr kể lại sự việc trong chương trình “Rothen s’enflamme” trên đài phát thanh RMC.

Đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Benin trên sân Monumental ở Buenos Aires. (Ảnh: Reuters)

Ông Rohr cho biết lực lượng an ninh đã ngăn các thành viên đội tuyển Benin tiếp cận khu vực dành cho đội chủ nhà. Dù tìm nhiều cách để có được một kỷ niệm trong ngày chia tay Messi, các cầu thủ đội khách vẫn phải ra về trong thất vọng.

“Lực lượng an ninh từ chối cho bất kỳ ai vào. Một số cầu thủ đã đến để đổi áo, vì vậy chúng tôi biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì. Chúng tôi đã tặng một bó hoa mang ba màu của Benin là vàng, đỏ và xanh lá cây, nhưng điều đó cũng không giúp ích”, HLV người Đức cho biết.

Dù vậy, HLV Rohr vẫn có được một món quà lưu niệm đặc biệt. Nhà cầm quân người Đức tiết lộ: “Tôi đã đưa chiếc áo đấu năm 2018 của Messi cho HLV Scaloni. Ông ấy mang chiếc áo đến nhờ Messi ký tặng tôi rồi trả lại. Nhưng đó là tất cả những gì tôi nhận được”.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc giao lưu với các cầu thủ Argentina, đội tuyển Benin còn được cho là không nhận được khoản tiền liên quan đến trận giao hữu. Theo Dailysports, đại diện châu Phi không được nhận tiền thưởng hay chia sẻ doanh thu từ trận đấu, dù đây là một trong những sự kiện bóng đá quốc tế thu hút sự chú ý lớn nhất năm.

Tuy nhiên, các thông tin liên quan đến tiền thưởng và việc phân chia doanh thu hiện chưa được xác minh độc lập. Trước đó, một số nguồn tin cũng cho biết đội tuyển Benin không hài lòng với điều kiện di chuyển và lưu trú trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

Trận chia tay huyền thoại Lionel Messi khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Argentina trước Benin. Siêu sao 39 tuổi ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền và thực hiện hai pha kiến tạo, qua đó kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế với 126 bàn thắng sau 208 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Argentina.