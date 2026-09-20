REDMI Note 17 Series: Tăng trưởng 160% nhờ dung lượng pin và độ bền vượt trội

(VTC News) -

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% so với thế hệ tiền nhiệm sau 10 ngày có mặt tại Việt Nam. Dòng sản phẩm mới tập trung vào dung lượng pin, tốc độ sạc, độ bền phần cứng và thời gian hỗ trợ phần mềm.

Xiaomi công bố kết quả kinh doanh của REDMI Note 17 Series tại Việt Nam ngày 15/9. Mức tăng trưởng 160% được tính so với thế hệ tiền nhiệm trong cùng giai đoạn 10 ngày sau khi ra mắt.

Kết quả này tiếp nối mức tăng trưởng của các thế hệ REDMI Note trước đó. REDMI Note 15 Series từng ghi nhận 30.000 thiết bị trong ba ngày, trong khi REDMI Note 14 Series đạt hơn 20.000 đơn hàng sau bốn ngày. Trên phạm vi toàn cầu, hơn 500 triệu thiết bị thuộc dòng REDMI Note đã đến tay người dùng.

Pin lên tới 10.000 mAh

REDMI Note 17 Series được nâng dung lượng pin trên toàn bộ các phiên bản. Trong đó, REDMI Note 17 Pro Max 5G sử dụng pin Silicon-Carbon 10.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge và sạc ngược 27W. Xiaomi cho biết viên pin vẫn duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc.

REDMI Note 17 Pro 5G có pin 8.340 mAh, hỗ trợ sạc 67W. Hai phiên bản REDMI Note 17 và REDMI Note 17 5G cùng sử dụng pin 7.700 mAh và sạc nhanh 45W, với thời lượng sử dụng được công bố là hơn hai ngày.

Độ bền cũng được tập trung trên hai phiên bản Pro. REDMI Note 17 Pro Max 5G và REDMI Note 17 Pro 5G sử dụng kính Corning Gorilla Glass Victus 2 cùng cấu trúc REDMI Titan. Hai model đạt chứng nhận chống rơi từ độ cao tới 3 m xuống bề mặt đá granite theo tiêu chuẩn SGS.

Bộ đôi này đồng thời đáp ứng các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, đồng thời vượt qua thử nghiệm ngâm trong nước sạch ở độ sâu 2 m trong 72 giờ. Công nghệ Wet Touch Technology 2.0 được tích hợp để duy trì khả năng phản hồi của màn hình khi tay hoặc bề mặt cảm ứng bị ướt.

Ở các yếu tố sử dụng hằng ngày, toàn bộ dòng máy có màn hình AMOLED với tần số quét tối đa 120 Hz và camera chính 50 MP. Máy cũng được tích hợp các công cụ chỉnh sửa hình ảnh trên Xiaomi HyperOS 3, cùng Google Gemini và Circle to Search with Google.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở thời gian hỗ trợ bảo mật. Toàn bộ REDMI Note 17 Series được hỗ trợ cập nhật bảo mật trong sáu năm, kéo dài thời gian duy trì phần mềm bên cạnh những nâng cấp về độ bền phần cứng.

Chính sách hậu mãi kéo dài nhiều năm

Bên cạnh phần cứng, Xiaomi áp dụng chính sách hậu mãi khác nhau cho từng nhóm sản phẩm.

Với REDMI Note 17 Pro 5G và REDMI Note 17 Pro Max 5G trong giai đoạn mở bán, người mua được thay pin miễn phí một lần trong năm năm. Hai mẫu này còn có một lần bảo hành màn hình trong ba năm, một lần bảo hành hư hỏng do chất lỏng trong hai năm và bảo hành kính bảo vệ camera sau hoặc nắp lưng trong hai năm. Thời gian bảo hành tiêu chuẩn là hai năm.

REDMI Note 17 và REDMI Note 17 5G có một lần thay pin miễn phí trong bốn năm, một lần bảo hành màn hình trong hai năm, cùng quyền lợi bảo hành kính bảo vệ camera sau hoặc nắp lưng trong hai năm. Hai model cũng có thời gian bảo hành tiêu chuẩn hai năm.

Như vậy, bên cạnh dung lượng pin lớn, REDMI Note 17 Series được định hướng kéo dài thời gian sử dụng thông qua độ bền phần cứng, cập nhật bảo mật sáu năm và chính sách hậu mãi trong nhiều năm. Đây cũng là những yếu tố được Xiaomi đưa ra cùng kết quả tăng trưởng 160% của dòng sản phẩm sau 10 ngày tại thị trường Việt Nam.