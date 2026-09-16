Xu hướng chọn đồng hồ thông minh tích hợp AI và cảnh báo sức khỏe năm 2026

(VTC News) -

Vì sao nên chọn đồng hồ thông minh AI?

Sự thay đổi đáng chú ý của đồng hồ thông minh không nằm ở việc thiết bị thu thập thêm bao nhiêu dữ liệu, mà ở cách biến dữ liệu đó thành thông tin hữu ích. Người dùng vì thế có thể chọn giữa hai hướng rõ hơn: một bên là trợ lý thông minh cho sinh hoạt và sức khỏe, bên còn lại tập trung sâu vào tập luyện, định vị và phục hồi.

Dữ liệu thể thao chuyên sâu hơn

Ở nhóm chạy bộ và outdoor, tiêu chí dành cho đồng hồ thông minh lại khác. Garmin Fenix 9 và Fenix 9 Pro bổ sung các chỉ số stamina nâng cao, bản đồ, công cụ điều hướng và nhiều tính năng dành cho vận động viên. Fenix 9 Pro còn có tùy chọn kết nối LTE, vệ tinh trên một số phiên bản. Hướng tiếp cận này phù hợp hơn với người cần kiểm soát sức bền và hành trình dài.

Garmin Fenix ​​9 và Fenix ​​9 Pro với độ sáng 3,000 nits và pin 57 ngày.

COROS PACE 4 tập trung vào chạy bộ với GPS hai tần, bản đồ, bài tập có cấu trúc và thời lượng công bố đến 41 giờ GPS ở chế độ All Systems (High). APEX 4 mở rộng sang trail, leo núi và ski với bản đồ chi tiết, GPS cùng các công cụ tập luyện, phục hồi. Nhóm này cho thấy “thông minh” không nhất thiết đồng nghĩa với có trợ lý AI hội thoại.

Phân tích và cảnh báo sức khỏe chuyên sâu

HUAWEI WATCH 6 Pro minh họa rõ hướng chuyển dịch của đồng hồ thông minh với Health Glance qua X-TAP. Người dùng nhấn giữ cảm biến trong ba giây để bắt đầu kiểm tra và nhận báo cáo tổng hợp, với hệ thống phân tích tối đa 14 chỉ số thuộc nhiều nhóm sức khỏe. Huawei còn kết nối dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và hoạt động để đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa.

Xiaomi Watch 5 cũng theo dõi nhịp tim cả ngày, hỗ trợ cảnh báo khi nhịp tim cao hoặc thấp và gửi rung khi độ bão hòa oxy trong máu xuống quá thấp. Với người muốn một chiếc smartwatch nhận biết biến động thay vì chỉ xem báo cáo cuối ngày, cách tiếp cận này hữu ích hơn một bảng số liệu thụ động.

Trợ lý AI hỗ trợ nhiều tác vụ hơn

Xiaomi Watch 5 cho thấy đồng hồ thông minh đang tiến gần hơn tới vai trò trợ lý cá nhân khi cho phép trò chuyện trực tiếp với Google Gemini. Người đang đi bộ, nấu ăn hoặc mang nhiều đồ có thể hỏi thông tin, ghi nhớ vị trí đỗ xe hay thực hiện tác vụ tương thích mà không phải liên tục lấy điện thoại ra. Tuy vậy, Xiaomi lưu ý khả năng tương thích và mức độ khả dụng có thể khác nhau.

Công nghệ AI hỗ trợ phân tích các chỉ số sức khỏe.

Samsung đi theo hướng kết hợp AI với dữ liệu sức khỏe trên Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2. Thay vì chỉ hiển thị các chỉ số sinh trắc học riêng lẻ, những mẫu smartwatch này được Samsung định hướng phân tích dữ liệu để đưa ra thông tin và khuyến nghị cá nhân hóa, phù hợp với người muốn thiết bị trên cổ tay chủ động hơn trong việc xây dựng thói quen hằng ngày.

Những dòng smartwatch mới đáng chú ý năm 2026

Xiaomi Watch 5 đại diện cho nhóm đồng hồ thông minh kết hợp Gemini, Wear OS và theo dõi sức khỏe. HUAWEI WATCH 6 Pro cùng WATCH GT 7/GT 7 Pro nghiêng về sức khỏe, vận động và khả năng theo dõi liên tục; Huawei chính thức công bố các dòng WATCH 6 và WATCH GT 7 tại sự kiện ngày 2/9/2026.

Ở phía Samsung, Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2 kết hợp hệ sinh thái thông minh với phân tích sức khỏe tích hợp AI. Garmin Fenix 9/9 Pro hướng tới vận động viên và người thường xuyên outdoor, trong khi COROS PACE 4 và APEX 4 tạo thêm lựa chọn smartwatch cho người ưu tiên chạy bộ, endurance, bản đồ và dữ liệu tập luyện hơn các tác vụ trợ lý phổ thông.

Tiêu chí ưu tiên khi chọn đồng hồ thông minh năm 2026?

Khi chọn đồng hồ thông minh, người thường muốn hỏi nhanh bằng giọng nói, xử lý tác vụ và kết nối hệ sinh thái nên chú ý Xiaomi hoặc Samsung.

Nếu trọng tâm là theo dõi nhiều mặt sức khỏe và diễn giải dữ liệu thành thông tin dễ hành động, Huawei là hướng đáng xem xét. Với người chạy dài, đi trail hoặc tập theo giáo án, GPS, bản đồ, tải tập, phục hồi và pin của Garmin hay COROS có ý nghĩa thực tế hơn trợ lý AI.

Ngoài danh sách tính năng, người mua cần kiểm tra khả năng tương thích với điện thoại, thời lượng pin theo đúng chế độ sử dụng, sự thoải mái khi đeo qua đêm và phạm vi hỗ trợ của từng tính năng tại Việt Nam. Các cảnh báo và phân tích trên smartwatch có thể hỗ trợ nhận biết biến động để theo dõi thêm, nhưng không nên được xem là chẩn đoán hoặc thay thế tư vấn y khoa.

Đồng hồ thông minh năm 2026 vì thế không còn một công thức lựa chọn chung. Người muốn giảm phụ thuộc vào điện thoại nên ưu tiên AI và hệ sinh thái, người quan tâm sức khỏe nên xem cách smartwatch phân tích và cảnh báo dữ liệu, còn người tập luyện nghiêm túc cần đặt độ sâu của dữ liệu thể thao, GPS, bản đồ và thời lượng pin lên trước.