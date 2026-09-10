Quy hoạch đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, dân số dự kiến 1,2 triệu người

(VTC News) -

Hà Nội đang điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với phạm vi nghiên cứu khoảng 11.418 ha, trải dài 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Phạm vi nghiên cứu thuộc địa bàn 16 xã, phường, gồm 9 xã và 7 phường. Trong tổng diện tích khoảng 11.418 ha, mặt nước chiếm khoảng 3.626 ha, trong đó diện tích mặt nước sông khoảng 3.378 ha. Đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 5.741 ha, đất ở dân cư khoảng 1.102 ha và các chức năng khác khoảng 949 ha.

Khu vực này hiện có khoảng 279.525 người, phân bố không đồng đều giữa khu vực đô thị và ngoại thành. Trong phạm vi quy hoạch có 123 công trình, địa điểm di tích, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia, 35 di tích cấp thành phố và 61 di tích chưa xếp hạng. Ngoài ra còn có 14 địa điểm lưu niệm các sự kiện cách mạng, kháng chiến.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện để phục vụ Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng, không gian hai bên sông sẽ được tổ chức lại với hệ thống công viên, cây xanh, không gian công cộng, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và các công trình văn hóa.

Phạm vi nghiên cứu thuộc địa bàn 16 xã, phường, gồm 9 xã và 7 phường.

Hệ thống giao thông cũng được nghiên cứu theo hướng kết nối đường bộ, đường thủy và đường sắt đô thị, cùng mạng lưới đường ven sông và các tuyến cầu vượt sông. Mục tiêu là tăng khả năng kết nối giữa hai bờ sông và giữa khu vực ven sông với các khu vực khác của thành phố.

Theo nội dung quy hoạch, dân số khu vực được dự báo khoảng 800.000 đến 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55m²/người, đất đơn vị ở khoảng 15m²/người.

Các công trình có tầng cao phổ biến từ 30 đến 45 tầng. Đồ án đề xuất công trình điểm nhấn, biểu tượng đô thị là Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng. Trong khi đó, các làng xóm truyền thống dự kiến có chiều cao khoảng 3 tầng và sẽ được xem xét cụ thể trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Không gian quy hoạch được chia thành 3 phân đoạn.

Từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long có diện tích khoảng 3.436 ha, dân số dự kiến khoảng 160.000 người. Đây là khu vực định hướng tái thiết đô thị, chỉnh trang làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và các không gian phục vụ thể dục thể thao.

Từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì rộng khoảng 4.548 ha, dân số dự kiến khoảng 455.000 người. Khu vực này được xác định là khu vực trọng tâm, với định hướng hình thành “phòng khách đô thị”, phát triển các khu tái thiết tập trung, trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các công trình điểm nhấn kết nối Hồ Tây với Cổ Loa.

Từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở có diện tích khoảng 3.435 ha, dân số dự kiến khoảng 499.000 người, cao nhất trong 3 phân đoạn. Khu vực này sẽ tập trung các cụm công viên, khu đô thị định cư và đa mục tiêu, dịch vụ thương mại, bảo tồn làng nghề Bát Tràng và các không gian nông nghiệp sinh thái.

Theo Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố, khu vực có 18 dự án thành phần. Trong đó gồm 2 dự án giao thông thuộc trục đại lộ cảnh quan bờ tả và bờ hữu sông Hồng, 11 dự án công viên với tổng diện tích khoảng 3.513 ha, 2 dự án kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông cùng 3 dự án đô thị định cư và đa mục tiêu.