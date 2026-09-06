Hai cụm làng dự kiến di dời để triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu dự án kéo dài khoảng 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc 16 xã, phường của Hà Nội. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha, dân số hiện trạng gần 280.000 người.

Thành phố dự kiến di dời 2 cụm làng theo quy định phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Cụ thể, cụm làng Võng La - Hải Bối thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh sẽ được thực hiện di dời một phần diện tích khu dân cư làng xóm nằm trong phạm vi không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lũ và khu vực nằm trong phạm vi xây dựng Trục đại lộ cảnh quan thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối (tổng diện tích khoảng 27 ha).

Làng Bắc Cầu, phường Bồ Đề cũng thuộc diện di dời với diện tích khoảng 35,5 ha.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua 16 xã, phường Hà Nội.

Bên cạnh đó, 2 cụm làng thuộc diện tái thiết để phục vụ thực hiện mục tiêu quy hoạch kiến tạo khu vực “phòng khách đô thị” của Thủ đô gồm: cụm làng Nhật Tân - Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà (khoảng 96 ha); cụm làng Thống Nhất (Hạ Trại, Trung Thôn) thuộc phường Long Biên (khoảng 12 ha).

8 cụm làng thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc (không bao gồm diện tích khu vực nằm trong phạm vi di dời theo quy hoạch phòng chống lũ; khu vực giải phóng mặt bằng để xây dựng 2 tuyến trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông): Văn Quán - Đông Cao - Tráng Việt thuộc xã Mê Linh; cụm làng Ngọc Giang - Lực Canh - Văn Tinh thuộc xã Vĩnh Thanh, Đông Anh; Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan thuộc xã Bát Tràng (di dời 1 phần khoảng 4,5 ha theo quy hoạch phòng chống lũ); Văn Đức thuộc xã Bát Tràng; Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam; Yên Mỹ thuộc xã Thanh Trì; Đại Lan thuộc xã Nam Phù; Cụm làng Tranh Khúc - Vạn Phúc thuộc xã Nam Phù.

Báo cáo nêu nguyên tắc di dời, tái thiết làng xóm, bao gồm các làng không đảm bảo an toàn phòng, chống, thoát lũ; phần diện tích các làng nằm trong phạm vi mở đường giao thông (trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông…); các làng xóm, khu dân cư nằm trong khu vực quy hoạch “phòng khách đô thị” (phía ngoài đê Hữu sông Hồng, bên trong đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy) và các làng nằm trong các khu vực xây dựng các khu đô thị định cư, đô thị đa mục tiêu đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thành phố sẽ bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và địa điểm lưu niệm, sự kiện cách mạng kháng chiến (123 công trình di tích, bao gồm cả xếp hạng và chưa xếp hạng) gắn với cộng đồng dân cư.

Thành phố bảo tồn khu vực lõi (khu vực có các thành tố cấu thành các làng xóm gắn với quá trình hình thành và phát triển) của các làng nghề truyền thống, các làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận, xếp hạng.

Cùng với đó, thành phố giữ lại và cải tạo chỉnh trang khu vực lõi của các làng xóm lâu đời tại các khu vực ngoài phòng khách đô thị (ngoài Vành đai 2).