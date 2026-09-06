Quậy phá trên máy bay, hành khách say rượu bị dán băng dính trói vào ghế

(VTC News) -

Arthur Lundeen, 67 tuổi, sinh sống bang Arizona, Mỹ bị trói vào ghế bằng băng dính vì gây rối trên chuyến bay mang số hiệu 618, hành trình từ Dallas (Texas) đến Newark (New Jersey) vào ngày 3/9.

Các hành khách cho biết Lundeen có biểu hiện say khướt và bắt đầu la mắng người ngồi bên cạnh vào khoảng 20h, khi chuyến bay đã đi được 3/4 chặng đường. Lundeen liên tục lảm nhảm, gào thét và nguyền rủa người này “xuống địa ngục”, khiến một tiếp viên hàng không phải tiến lại gần để kiểm tra tình hình.

Khi bị tiếp viên nhắc nhở, Lundeen lăng mạ bằng từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc nặng nề. Một nữ hành khách cố gắng can thiệp nhưng bị gã này đẩy ngã, khiến 3 nam hành khách khác phải bật dậy phản ứng. Lundeen sau đó cắn một người và cố gắng cắn tiếp người thứ hai.

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ yên tĩnh chuyển sang gào thét và hỗn loạn chỉ trong chớp mắt. Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy gã đó đang siết cổ hành khách tội nghiệp ngồi cạnh và liên tục đánh anh ta”, Juan Mejia, một cảnh sát đã nghỉ hưu có mặt trên chuyến bay, chia sẻ.

Lundeen bị buộc vào ghế bằng băng dính vì gây rối trên chuyến bay.

Mejia cùng nhóm nam hành kháchngay lập tức lao tới xử lý tình huống hỗn loạn. Một tiếp viên hàng không đưa cho họ cuộn băng dính. Họ dùng nó để dán chặt cổ tay, đầu và thân kẻ quậy phá vào ghế. Dù đã bị khống chế, Lundeen vẫn cố sức vùng vẫy thoát ra, buộc mọi người phải đè chặt gã xuống.

Chuyến bay 618 phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall chỉ 15 phút sau đó. Lundeen bị cảnh sát bắt giữ với các cáo buộc gây rối, và có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngoài các hành vi trên, Lundeen còn bị tố đã đấm người ngồi cùng hàng ghế và đập vỡ máy tính bảng của người này.

Đại diện American Airlines xác nhận rằng chuyến bay phải chuyển hướng là do một hành khách gây mất trật tự. Sau khi kẻ gây rối bị đưa ra khỏi máy bay thì chuyến bay mới có thể tiếp tục hành trình đến Newark.

“An toàn và an ninh của khách hàng cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận các hành vi bạo lực. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên và sự thông cảm từ phía quý khách hàng”, người đại diện hãng máy bay nói.