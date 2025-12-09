Quảng Ninh tổ chức Countdown và bắn pháo hoa chào năm mới 2026

(VTC News) -

Chiều 9/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin về chuỗi các hoạt động lớn sẽ triển khai dịp cuối năm 2025 nhằm kích cầu du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật Countdown (đếm ngược) chào năm mới 2026 gắn với chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 31/12/2025 tại Quảng trường 30/10, thuộc phường Hạ Long.

Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật Countdown quy mô 5 vạn người chào năm mới 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, chương trình sẽ có thời lượng khoảng 180 phút với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping,… và màn bắn pháo hoa nổ tầm cao.

Chương trình Countdown lần này có quy mô 50.000 người tham dự, hứa hẹn tạo khí thế vui tươi nhằm cổ vũ toàn dân bước vào năm mới với niềm tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hội nhập - điểm đến hấp dẫn của du lịch, văn hóa và các sự kiện lễ hội tầm khu vực.

Ngoài ra, trong thời gian từ 18-22/12, Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lớn gồm: Lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông; Lễ đón nhận bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Festival Yên Tử “Hành trình Di sản - Tinh hoa thế giới”.

Những chương trình này do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh thực hiện tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Chương trình nghệ thuật hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện đậm nét dấu ấn của vùng đất Mỏ.

Thông qua hoạt động nhằm quảng bá sâu rộng những giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tới người dân trong và ngoài nước. Đồng thời lan tỏa những giá trị đạo đức, trí tuệ và nhân văn cao đẹp của Phật hoàng Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Thông qua chuỗi hoạt động quy mô lớn, Quảng Ninh khẳng định bước đi vững chắc trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương này trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng.

Liên kết thúc đẩy vùng di sản Trúc Lâm Yên Tử giữa Quảng Ninh - Hải Phòng - Bắc Ninh, mở rộng không gian văn hóa, du lịch khu vực vùng Đông Bắc.

Quảng Ninh thời gian qua đã có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật với sự tham dự của hàng chục nghìn người, tạo điểm nhấn trong việc thu hút du khách đến trải nghiệm.