Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2025: Tôn vinh làng hoa trăm tuổi, tạo cú hích du lịch

(VTC News) -

Theo bà, Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025 sự kiện văn hóa lớn nhất năm của tỉnh diễn ra từ ngày 27/12 - 4/1/2026, tại Quảng trường phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp báo.

Festival năm nay giữ vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu Hoa - Kiểng Sa Đéc. Lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh nghề hoa kiểng hơn 100 năm tuổi, mà còn thúc đẩy du lịch sinh thái - trải nghiệm, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

Cũng theo bà Uyên Trang, sự kiện còn giới thiệu sản phẩm đặc trưng, văn hóa - ẩm thực, làng nghề và nét đẹp đời sống bản địa. Thông qua Festival, tỉnh hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư vào các mô hình du lịch - dịch vụ, nâng cao chuỗi giá trị hoa kiểng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Quang cảnh tại buổi họp báo.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc năm 2025 là bước đi chiến lược, vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo nền tảng phát triển ngành hoa kiểng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm phong phú, kế thừa tinh hoa từ mùa đầu tiên nhưng đầu tư công phu hơn về quy mô và sáng tạo.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng hơn 500.000 lượt khách, với hàng loạt hoạt động nổi bật như trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng, tái hiện không gian chợ Sa Đéc xưa và chợ hoa truyền thống.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động kết nối với Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê thông qua chương trình “Đêm kể một chuyện tình - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê”, hứa hẹn tạo sức hấp dẫn lớn với du khách.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có không gian triển lãm và trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Đồng Tháp như Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hò Đồng Tháp, nghề đóng xuồng - ghe xã Long Hậu; cùng khu trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long với 112 gian hàng...

Festival diễn ra tại Công viên Sa Đéc (đường Tôn Đức Thắng, khóm Tân Bình), trải dài suốt 9 ngày, đúng cao điểm mùa hoa Tết - thời điểm Sa Đéc đẹp nhất trong năm. Đây được kỳ vọng là cú hích du lịch lớn, góp phần tăng mạnh lượng khách đến tỉnh Đồng Tháp dịp cuối năm.