Về Bình Liêu xem phụ nữ vùng cao mặc váy đá bóng

(VTC News) -

Ngày 3/12, tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025.

Hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng UBND xã Bình Liêu và Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp tổ chức.

Theo ban tổ chức, giải đấu diễn ra từ 3-7/12, tại sân bóng đá Húc Động (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) hứa hẹn mang đến một không gian thể thao - văn hóa đầy sắc màu.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng nữ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang.

Điểm nhấn đặc biệt tạo nên nét đặc trưng và dấu ấn khác biệt của giải đấu là toàn bộ các cầu thủ sẽ thi đấu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc và giá trị văn hóa bền vững của các cộng đồng thiểu số vùng cao.

Các nữ cầu thủ tham gia đa dạng độ tuổi và ngành nghề, từ lứa tuổi phổ thông trung học đến trung niên, không chỉ là những người yêu thể thao mà còn là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần mạnh mẽ, dám thử thách và sẵn sàng bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc.

Mỗi đội bóng gồm 7 cầu thủ ra sân, quy tụ những chân sút đến từ các dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày.

Năm nay, giải đấu quy tụ 8 đội bóng nữ đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang, thi đấu theo thể thức chia 2 bảng, với tổng cộng 15 trận diễn ra liên tục trong 5 ngày. Mỗi đội gồm 7 cầu thủ ra sân, quy tụ những chân sút đến từ các dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày.

Dù mang tính phong trào, giải đấu được tổ chức bài bản, đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và an toàn cho tất cả vận động viên. Mục tiêu của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng nhằm tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh.

Giải đấu được tổ chức bài bản, mang đến những giây phút kịch tính cho khán giả.

Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và quảng bá du lịch Bình Liêu - nơi được mệnh danh là “nàng công chúa ngủ quên” của Quảng Ninh với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa phong phú.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết giải đấu ngoài việc nâng cao niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam còn thúc đẩy phong trào thể thao nữ vùng cao.