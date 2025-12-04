Về Quảng Ninh ngắm cỏ lau 'thức giấc' trên dải biên cương Bình Liêu

Từ khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 được coi là thời điểm đẹp nhất trong năm ở vùng biên cương Bình Liêu, khi các triền đồi hóa thành “biển trắng” cỏ lau hút hồn du khách.
Những bông lau mềm mại, cao quá đầu người, rung lên theo từng trận gió, tạo thành khung cảnh như phim điện ảnh.
Lượng khách tăng mạnh vào mùa cỏ lau, do đó chính quyền địa phương cũng bố trí thêm biển chỉ dẫn, điểm nghỉ chân và lực lượng hỗ trợ đảm bảo an toàn cho du khách.
Toàn bộ cung đường tuần tra biên giới 342, các mốc 1300, 1302, 1305… khoác lên mình tấm áo trắng bồng bềnh của cỏ lau nở rộ.
Khác với những điểm du lịch nổi tiếng khác ở Quảng Ninh như: Hạ Long, Yên Tử hay Cô Tô, vùng biên cương Bình Liêu giữ cho mình nét đẹp nguyên sơ, trầm lắng.
Mùa cỏ lau không chỉ là mùa của cảnh đẹp, mà còn là mùa để người ta tìm thấy sự bình yên, để hít đầy lồng ngực mùi gió vùng biên và để thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn.
Bình Liêu được mệnh danh là “thiên đường cột mốc” cùng những cung đường tuần tra biên giới có cảnh sắc vừa hùng vỹ vừa nên thơ.
Mỗi năm một sắc, nhưng năm nay cỏ mọc cao và dày hơn hẳn, tạo nên khung cảnh mãn nhãn.
Từ trên cao nhìn xuống, các dãy núi nối dài như lớp lớp sóng, còn cỏ lau trải rộng như bọt biển phủ kín triền đồi.
Dù cảnh sắc tuyệt đẹp, cung đường biên giới Bình Liêu không dành cho người ngại vận động.
Để lên mốc 1305 hoặc 1302, du khách phải chinh phục hàng trăm bậc thang và những đoạn dốc cao, gió lớn. Tuy nhiên, chính sự thử thách ấy khiến khoảnh khắc đứng giữa “biển lau trên mây” trở nên trọn vẹn hơn.
Cỏ lau nở đồng loạt, bung màu trắng xóa cũng là lúc Bình Liêu đón những đợt gió heo may đầu tiên của năm. Khi mới nở, hoa cỏ lau có màu trắng tinh khôi, sau một thời gian sẽ ngả sang vàng và rụng bay theo gió.
