Quảng Ngãi: Hai trường học tự ý cưa cây xanh trong khuôn viên

(VTC News) -

Ngày 3/11, ông Dương Thành Long, Chủ tịch xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND xã đang chuẩn bị thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của các bên liên quan việc tự ý chặt hạ cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao và Trường Mầm non Đăk Sao.

Hàng chục cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Đăk Sao bị cưa hạ thân, cành, đào gốc

Theo ông Long, cuối tháng 9-2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của nhân dân về việc các trường học trên tự ý cưa hạ cây xanh nên tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao có 17 cây xanh, Trường Mầm non xã Đăk Sao có 2 cây xanh (chủng loại: xà cừ, bằng lăng tím, sanh, mít....), được trồng trong khuôn viên trường từ khoảng năm 2005, đã bị tác động bằng hình thức cắt ngang thân, đào gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn thân, cành, gỗ của các cây bị cưa hạ đã được vận chuyển đi khỏi hiện trường. Hiện trường chỉ còn lại phần gốc cây, 2 lóng gỗ (mít). Đặc biệt, không ghi nhận tình trạng các cây bị sâu bệnh đối với các cây được kiểm tra.

Những cây xanh bị cưa hạ được xác định trồng khoảng năm 2005, không bị sâu bệnh

Ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao giải thích rằng việc cắt hạ trong khuôn viên trường học được thực hiện nhằm đảm bảo cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, chủ động phòng ngừa nguy cơ cây gãy, đổ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trường. Số thân gỗ, cành sau khi được cưa hạ đã cho người dân làm củi.

Còn bà Phạm Thị Nguyệt, Hiệu trưởng trường Mầm non Đăk Sao giải thích rằng nhà trường cưa hạ 2 cây trong khuôn viên là do một số cành, nhánh bị sâu đục thân nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão. Ngoài ra, các cây nằm gần đường điện nên cưa hạ sẽ đảm bảo an toàn lưới điện.

Một cây gỗ có đường kính hơn 50cm bị cưa hạ, nhà trường đã cho người dân làm ... củi

Số lượng thân gỗ đã được đưa đi khỏi hiện trường

Ông Dương Thành Long khẳng định việc các trường tự ý cưa hạ cây xanh khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền là hoàn toàn sai. Các trường đã vi phạm quy định về quản lý tài sản của trường học. Chưa thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ trong nhà trường khi chưa bàn bạc, thống nhất nội bộ và chưa có văn bản thống nhất của ban giám hiệu nhà trường.

“Ngay khi nắm được thông tin, UBND xã Đăk Sao đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ số cây gỗ đã bị chặt, lập đoàn kiểm đếm và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn để xử lý tang vật theo đúng quy định pháp luật”, ông Long nói và cho biết dự tuần sau xã sẽ tiến hành thành lập Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý.