Quang Hải tỏa sáng, CLB Công an Hà Nội thắng đậm

Becamex TP.HCM đấu câu lạc bộ Công an Hà Nội là trận đấu muộn nhất vòng 2 V.League 2025-2026. Sau trận thua đáng thất vọng ở Cúp Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội có chiến thắng giải tỏa khi trở về đấu trường trong nước. Họ đánh bại Becamex TP.HCM 3 bàn không gỡ để vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng.

Đội khách thoát thua ở phút đầu tiên sau pha đánh đầu phá bóng suýt phản lưới của Cao Pendant Quang Vinh. Khi các cổ động viên Becamex TP.HCM chưa hết tiếc nuối, đội chủ nhà nhận bàn thua ngay sau đó. Nguyễn Quang Hải kiến tạo cho Alan Sebastiao lập công ở phút thứ 3.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) đánh bại Becamex TP.HCM.

Diễn biến tiếp theo không có gì hấp dẫn. CLB Công an Hà Nội chơi cầm chừng sau khi ghi bàn mở tỷ số. Trong khi đó, Becamex TP.HCM không thể giữ bóng tấn công. Đội chủ nhà càng thêm khó khăn khi Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp một.

Với lợi thế hơn người, câu lạc bộ Công an Hà Nội áp đảo đối thủ trong hiệp 2. Becamex TP.HCM cũng có vài tình huống phản công đáng chú ý nhưng không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm từ những pha bóng này, do chất lượng hàng công của họ không tốt.

Đến phút 62, CLB Công an Hà Nội nhân đôi cách biệt. Leo Artur đỡ bóng hỏng sau đường chuyền của Quang Hải. Tuy nhiên, anh vẫn kịp đẩy bóng lại cho đội trưởng số 19 ghi bàn. Sau đó 10 phút, Leo Artur tự mình lập công nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ Becamex TP.HCM.

Đội khách chơi cầm chừng trong thời gian cuối trận đấu. Chỉ với 10 người trên sân, Becamex TP.HCM không thể lật ngược tình thế. CLB Công an Hà Nội thắng 3-0 chung cuộc.

