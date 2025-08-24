Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM vs Công an Hà Nội hôm nay 24/8

Nhận định Becamex TP.HCM vs CAHN (18h ngày 24/8)

Chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0 là khởi đầu mĩ mãn của câu lạc bộ Becamex TP.HCM trong mùa giải mới, trong phiên bản tên gọi mới. Đội chủ sân Gò Đậu không thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ nhưng điều quan trọng là họ tận dụng cơ hội tốt hơn.

Có thể thông cảm cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức khi đây mới là giai đoạn đầu mùa. Đội bóng này cũng vừa mất 2 ngôi sao Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Becamex TP.HCM cần thời gian để ổn định.

Becamex TP.HCM (áo xanh) thắng trận đầu tiên khi dùng tên mới. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội ở trạng thái hoàn toàn trái ngược. Đội bóng ngành công an tiếp nối sự ổn định từ mùa giải trước. Lực lượng và lối chơi của huấn luyện viên Alexandre Polking được định hình cũng như vận hành trơn tru.

Tuy nhiên, vấn đề của CLB Công an Hà Nội là khả năng duy trì tính hiệu quả. Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan Sebastiao vẫn là niềm hy vọng lớn nhưng họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đây là lý do chính khiến CLB Công an Hà Nội không thắng trong 2 trận đấu gần nhất.

Ở trận mở màn mùa giải V.League gặp Thể Công Viettel, CAHN bị Thể Công Viettel cầm hòa. Sau đó, họ thua ngược Pathum United trong thế hơn người ở Cúp Đông Nam Á. Điểm chung của cả 2 trận đấu là đội bóng ngành công an bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.