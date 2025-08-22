Tiến Linh mờ nhạt, tiền đạo Việt kiều chạm bóng 1 lần ghi bàn ngay

(VTC News) -

Bàn thắng của Damian Vũ Thành An.

Tối 22/8, Thể Công Viettel giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Công an TP.HCM ở vòng 2 V.League 2025-2026. Pedro Henrique và Damian Vũ Thành An là 2 cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận đấu diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Bàn thắng mở tỷ số của Thể Công Viettel đến từ cú đá phạt đền thành công trong hiệp một. Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM trình diễn lối chơi kém hiệu quả. Nguyễn Tiến Linh mờ nhạt và phải đến cuối trận mới có cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, tiền đạo này không thể ghi bàn dù vượt qua thủ môn đối phương.

Thể Công Viettel đánh bại CA TP.HCM.

Ngược lại, tiền đạo Việt kiều Damian Vũ Thành An của Thể Công Viettel chỉ cần 1 lần chạm bóng sau khi được tung vào sân ở hiệp 2 để có bàn thắng. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của cầu thủ Việt kiều Ba Lan tại V.League.

Sai lầm của cầu thủ Công an TP.HCM đưa bóng đến chân tiền vệ sinh năm 2003 trước khung thành bỏ trống. Damian Vũ Thành An dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Trong thời gian cuối trận, Thể Công Viettel có thêm 1 bàn thắng từ cú sút rất mạnh của Lucao. Trước đó, vua phá lưới mùa giải 2024-2025 bỏ lỡ nhiều cơ hội, đáng tiếc nhất là tình huống vượt qua thủ môn rồi sút trúng cột ở hiệp 2.

Chung cuộc, Thể Công Viettel đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số 3-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội chủ nhà tại V.League mùa này, cũng là thất bại đầu tiên của Công an TP.HCM kể từ khi chuyển giao và đổi tên.