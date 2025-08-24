Cứu thua như 'người nhện', tuyển thủ Việt Nam trả lời khiêm tốn

(VTC News) -

Tối 23/8, Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa Hà Nội với tỷ số 0-0 trên sân vận động Hàng Đẫy ở vòng 2 V.League 2025-2026. Nhân vật nổi bật của đội bóng phố núi ở trận đấu này là thủ môn Trần Trung Kiên. Tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam thực hiện 10 pha cứu thua xuất sắc khiến các chân sút đội chủ nhà không thể ghi bàn.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Trần Trung Kiên không nhận công về cá nhân. Anh nhấn mạnh rằng việc giành được điểm trên sân khách ở trận đấu này là nỗ lực chung của toàn đội.

Thủ môn sinh năm 2003 chia sẻ: "Cá nhân em mỗi lần ra sân đều cố gắng thôi. Một mình em không thể tạo nên trận hòa quý giá này. Em và đồng đội đều cố gắng hết sức. Thành quả hôm nay là xứng đáng. Đây là trận đấu rất khó khăn, đội đã tập trung, cố gắng đến phút cuối cùng".

HAGL (áo xanh) giành điểm đầu tiên trong mùa giải.

Hà Nội FC tạo ra rất nhiều cơ hội trước HAGL, theo nhiều kịch bản tấn công khác nhau. Tuy nhiên, những cú sút dù ở trong hay ngoài vòng cấm, kể cả đánh đầu cận thành của đội bóng Thủ đô đều không thể vượt qua được đôi tay của Trần Trung Kiên - thủ môn vừa cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á cách đây chưa lâu.

Ở mùa giải này, Trần Trung Kiên là trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai. Những pha cản phá của thủ môn trẻ này có vai trò rất quan trọng khi đội bóng phố núi phải trải qua nhiều trận đấu khó.

HAGL bước vào mùa giải mà không được đánh giá cao, thậm chí yếu đi sau khi chia tay hàng loạt trụ cột. Trong 2 vòng đấu đầu tiên, Trần Trung Kiên và đồng đội chưa ghi được bàn thắng nào, mới giành được 1 điểm từ trận hòa Hà Nội FC.