Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 2 mới nhất

Thứ Bảy, 23/08/2025 06:30:00 +07:00
Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 2), cập nhật đầy đủ kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Vòng 2 V.League 2025-2026 diễn ra từ tối 22/8 với trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đội chủ nhà giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Thể Công Viettel tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận đấu sớm.

Thể Công Viettel giành chiến thắng đầu tiên.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 2)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Thể Công Viettel24/14
2Becamex TP.HCM13/03
3Ninh Bình13/13
4Nam Định12/13
5PVF-CAND12/13
6CA TP.HCM22/43
7CAHN11/11
8Thanh Hóa11/11
9Đà Nẵng11/11
10SLNA11/20
11Hà Nội11/20
12Hải Phòng11/20
13Hà Tĩnh11/30
14HAGL10/30

Lịch thi đấu, kết quả vòng 2 V.League

NgàyGiờTrận đấu
22/819h15Thể Công Viettel 3-0 Công an TP.HCM
23/818hĐà Nẵng vs Hà Tĩnh
18hNinh Bình vs Thanh Hóa
18hSLNA vs Nam Định
18hHải Phòng vs PVF CAND
19h15Hà Nội vs HAGL
24/818hBecamex TP.HCM vs CAHN

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.


