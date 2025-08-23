Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 2 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 2 V.League 2025-2026 diễn ra từ tối 22/8 với trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đội chủ nhà giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Thể Công Viettel tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận đấu sớm.

Thể Công Viettel giành chiến thắng đầu tiên.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 2)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Thể Công Viettel 2 4/1 4 2 Becamex TP.HCM 1 3/0 3 3 Ninh Bình 1 3/1 3 4 Nam Định 1 2/1 3 5 PVF-CAND 1 2/1 3 6 CA TP.HCM 2 2/4 3 7 CAHN 1 1/1 1 8 Thanh Hóa 1 1/1 1 9 Đà Nẵng 1 1/1 1 10 SLNA 1 1/2 0 11 Hà Nội 1 1/2 0 12 Hải Phòng 1 1/2 0 13 Hà Tĩnh 1 1/3 0 14 HAGL 1 0/3 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 2 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 22/8 19h15 Thể Công Viettel 3-0 Công an TP.HCM 23/8 18h Đà Nẵng vs Hà Tĩnh 18h Ninh Bình vs Thanh Hóa 18h SLNA vs Nam Định 18h Hải Phòng vs PVF CAND 19h15 Hà Nội vs HAGL 24/8 18h Becamex TP.HCM vs CAHN

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.