Nguyễn Tiến Linh trượt ngã, chấn thương khi kí tặng người hâm mộ

(VTC News) -

Nguyễn Tiến Linh rơi vào tình huống "dở khóc, dở cười" khi trượt ngã trong quá trình kí tặng cho người hâm mộ.

Sau trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an TP.HCM, Nguyễn Tiến Linh cùng nhiều đồng đội di chuyển vào phòng thay đồ. Anh quyết định dừng lại ở khán đài ngay sát lối vào phòng thay đồ để kí tặng cho người hâm mộ. Tiền đạo sinh năm 1997 bất ngờ trượt ngã ngay ở các bậc thanh. Anh có biểu hiện đau ở phần cổ chân. Nguyên nhân Tiến Linh ngã đến từ việc cầu thủ này đi giày đinh cao ở bề mặt sàn gạch - vốn rất trơn trượt.

Tiến Linh trượt ngã khi kí tặng cho người hâm mộ.

Nguyễn Tiến Linh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong thời gian ngắn. Trước thềm mùa giải năm nay, Nguyễn Tiến Linh vẫn tập luyện, chuẩn bị cho V.League cùng Bình Dương. Anh chưa có ý định chuyển đội bóng, kể cả khi đối tác vốn có nền tài chính mạnh và sẵn sàng chi số tiền lớn để chuyển nhượng.

Mãi đến ngày cuối, Tiến Linh mới gia nhập CLB Công an TP.HCM. Ngày ra quân, anh ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại Hà Nội FC nhưng chơi mờ nhạt trước Thể Công Viettel.

Tối 22/8, Thể Công Viettel giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Công an TP.HCM ở vòng 2 V.League 2025-2026. Pedro Henrique, Lucao và Damian Vũ Thành An là 3 cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận đấu diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

CLB Công an TP.HCM trình diễn lối chơi kém hiệu quả. Nguyễn Tiến Linh mờ nhạt và phải đến cuối trận mới có cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, tiền đạo này không thể ghi bàn dù vượt qua thủ môn đối phương.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp CLB Công an TP.HCM vượt qua khó khăn, trụ hạng an toàn trước khi nghĩ về thành tích cao tại V.League. Dàn ngoại binh triệu USD của đội bóng ngành công an vẫn cần thời gian để phát huy khả năng. Utzig, Felipe, Endrick hay Mbo chưa thể nói là chơi đạt yêu cầu.