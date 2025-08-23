Tuyển thủ Việt Nam đi cấp cứu sau 36 phút thi đấu

(VTC News) -

Phút 36 trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an TP.HCM, Khuất Văn Khang có pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương. Bóng vẫn tiếp tục lăn với lợi thế tấn công cho Thể Công Viettel. Tuy nhiên, Văn Khang vẫn nằm sân.

Ngay sau đó, các bác sỹ tiến hành sơ cứu cho tuyển thủ Việt Nam. Dù vậy, tình hình không được cải thiện nhiều. Tiền vệ sinh năm 2003 ra khỏi phòng y tế và lên thẳng xe cứu thương đến bệnh việnh. Chấn thương của Văn Khang không nghiêm trọng nhưng ẩn chứa rủi ro. Anh bị rách môi, chảy máu nhiều và phải khâu vết thương.

Văn Khang phải nhập viện khi trận đấu đang diễn ra.

Văn Khang rời sân nhường chỗ cho Đặng Văn Trâm. Nhìn chung, thế trận của Thể Công Viettel không khó đá. Đội bóng áo lính vẫn kiểm soát tốt tình hình với Văn Trâm - Wesley Nata ở tuyến tiền vệ. Trước đó, Thể Công Viettel sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ chấm phạt đền của Pedro Henrique.

Chiến thắng trước Hà Nội FC trong ngày khai màn không giúp CLB Công an TP.HCM chơi tốt hơn trước đối thủ mạnh. Họ lép vế và để Thể Công Viettel gây ra nhiều khó khăn. Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM thua Thể Công Viettel 0-3.

Trở lại với chấn thương của Khuất Văn Khang, anh chỉ cần nghỉ thi đấu ít ngày nhưng khả năng ra sân ở vòng 3 còn bỏ ngỏ. Thể Công Viettel có nhiều lý do để cẩn trọng.

Cách đây ít ngày, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của CLB Công an Hà Nội phải khâu đến 14 mũi sau pha va chạm với cầu thủ BG Pathum United trong màn đọ sức tại AFF Club Championship 2025/26.

Matheus - ngoại bin của đội bóng Thái Lan sút trúng mặt Việt Anh và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ sinh năm 1999 xác nhận anh cũng bị chảy rất nhiều máu và phải khâu vết thương. Dù vậy, các vết đau của Văn Khang và Việt Anh không đủ để khiến họ lỡ đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 tới.