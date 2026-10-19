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Xuất bản ngày 19/10/2026 02:35 PM
Xuất bản ngày 19/10/2026 02:35 PM

Quan hệ Đối tác Chiến lược xanh Việt Nam – Đan Mạch

Từ khi lập quan hệ ngoại giao năm 1971 đến khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023, Việt Nam và Đan Mạch ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ Đối tác Chiến lược xanh Việt Nam - Đan Mạch - 1
Diệp Thảo/VOV.VN
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/quan-he-doi-tac-chien-luoc-xanh-viet-nam-dan-mach-post1342603.vov

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