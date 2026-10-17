Quân A.P, Double2T bùng nổ trong đêm nhạc chào tân sinh viên ở Hà Nội

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình. Với chủ đề “Starbound- Ignite your future (Vươn tới những vì sao - Thắp sáng tương lai), chương trình lấy hình ảnh những vì sao làm cảm hứng, truyền tải thông điệp về tiềm năng và hành trình phát triển của người trẻ. Thông điệp “Xuất phát điểm không quyết định đích đến” khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh và thích ứng với những thay đổi của xã hội.