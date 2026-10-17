Quân A.P, Double2T bùng nổ trong đêm nhạc chào tân sinh viên ở Hà Nội

Hà Nội sắp khảo sát học sinh lớp 4, lớp 7 theo đề chung toàn thành phố
Trong tháng 11 tới, Hà Nội dự kiến khảo sát học sinh lớp 4, lớp 7, sử dụng đề chung toàn thành phố, tổ chức chấm chéo và không thu kinh phí của học sinh.
Một văn bản 'tạm thời' của Bộ GD&ĐT tồn tại hơn hai thập kỷ
Cử tri phản ánh Thông tư số 33 năm 2005 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp lãnh đạo cơ sở giáo dục công lập, vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm.
Sinh viên xuất sắc quá nhiều, Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm soát 'lạm phát điểm số'
Trước tình trạng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tăng cao, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học rà soát, kiểm soát chặt hiện tượng "lạm phát điểm số".
Bộ GD&ĐT sáp nhập, chuyển giao hàng loạt trường
Bộ GD&ĐT dự kiến sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm vào đại học, thành lập phân hiệu tại Quảng Ninh và sắp xếp các đơn vị trực thuộc.
Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm tra bữa cơm bán trú có muối lạc, 2 viên thịt
Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch I, Phú Thọ, gây tranh luận vì khẩu phần được phản ánh có ít muối lạc, 2 viên thịt.
Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani
Cả 4 học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani 2026 đều giành huy chương, giúp đoàn Việt Nam đứng thứ tư trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
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