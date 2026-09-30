Quách Thị Lan chia tay đấu trường quốc tế sau ASIAD 2026

(VTC News) -

Ngày 30/9, vận động viên Quách Thị Lan đăng bài trên trang cá nhân, thông báo quyết định chia tay đấu trường quốc tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản.

“Có lẽ đây cũng là lúc tôi khép lại hành trình thi đấu quốc tế của mình. Tạm biệt đường chạy quốc tế, cảm ơn vì cho tôi một thanh xuân thật đáng tự hào, những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm không thể nào quên”, Quách Thị Lan viết.

Vận động viên sinh năm 1995 đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, ban huấn luyện vì đã tạo điều kiện để cô được tham dự những đấu trường lớn trong suốt sự nghiệp. Quách Thị Lan cũng tri ân gia đình và người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ cô và đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Vận động viên Quách Thị Lan quyết định chia tay đấu trường quốc tế. (Ảnh: Quách Thị Lan)

“Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam trong những giải đấu sắp tới”, cô chia sẻ.

ASIAD 20 trở thành giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của Quách Thị Lan. Tại đại hội ở Nhật Bản, cô tranh tài ở hai nội dung tiếp sức.

Ở nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ, Quách Thị Lan cùng Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc cán đích với thành tích 3 phút 14,54 giây, giành huy chương đồng và thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Quách Thị Lan sau đó cùng đội tiếp sức 4x400m nữ giành quyền vào chung kết và kết thúc phần thi ở vị trí thứ 5.

Trong hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia, Quách Thị Lan ghi dấu ấn tại nhiều kỳ ASIAD. Năm 2014, cô giành huy chương bạc nội dung 400m nữ tại Incheon (Hàn Quốc). Bốn năm sau, chân chạy quê Thanh Hóa giành huy chương vàng nội dung 400m rào nữ tại ASIAD 2018.

Sự nghiệp quốc tế của Quách Thị Lan còn được ghi nhận bằng 3 chức vô địch châu Á cùng nhiều huy chương tại SEA Games. Cô nằm trong nhóm vận động viên chủ lực của điền kinh Việt Nam suốt nhiều năm, đặc biệt ở các cự ly 400m, 400m rào và các nội dung tiếp sức.