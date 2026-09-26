PSI nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại IR Awards 2026

(VTC News) -

Tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9, PSI được xướng tên ở hai hạng mục: Doanh nghiệp có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất và Doanh nghiệp có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất. Trước khi vào vòng bình chọn, PSI nằm trong nhóm 6 doanh nghiệp vốn hóa nhỏ (Small Cap) được đề cử tại IR Awards 2026, sau quá trình khảo sát hoạt động công bố thông tin của 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX.

Theo ban tổ chức, từ 685 doanh nghiệp được khảo sát, có 459 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về công bố thông tin và tiếp tục được đánh giá, lựa chọn đại diện tham gia vòng chung khảo. Các tiêu chí tập trung vào hoạt động quan hệ nhà đầu tư, tính minh bạch tài chính và quản trị doanh nghiệp.

IR Awards là chương trình thường niên do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) phối hợp tổ chức. Giải thưởng hướng tới ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư và công bố thông tin được đánh giá tích cực trên thị trường.

Đây không phải lần đầu PSI được vinh danh tại chương trình. Năm 2022, doanh nghiệp từng nhận hai ghi nhận ở nhóm Small & Micro Cap, gồm Top 2 doanh nghiệp có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất và Top 3 doanh nghiệp có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

Trong những năm gần đây, PSI cho biết đã tập trung chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, mở rộng nội dung bằng tiếng Anh và tăng cường kết nối với cổ đông, nhà đầu tư.

Với doanh nghiệp niêm yết, hoạt động quan hệ nhà đầu tư không chỉ dừng ở việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin, mà còn liên quan đến việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và duy trì trao đổi với cổ đông, cộng đồng đầu tư.

Việc được vinh danh tại IR Awards 2026 diễn ra trong thời điểm PSI chuẩn bị bước sang năm thứ 20 hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

PSI cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện hoạt động quan hệ nhà đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường kết nối với thị trường, hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn.