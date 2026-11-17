(VTC News) -

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô.

Chủ tịch Phú Thọ nhấn mạnh đây là đồ án trọng điểm, đô thị trọng điểm của tỉnh, phạm vi quy hoạch lớn, tác động sâu rộng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó phải xác định khu vực phát triển đô thị hỗn hợp, đa chức năng, theo định hướng đô thị thông minh, đô thị sinh thái; phát triển không gian đô thị về phía đông sông Lô.

Chủ tịch UBND tỉnh Phó Thọ Trần Duy Đông.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất, cảnh quan, điều kiện hai bên sông Lô gắn liền với đô thị trung tâm Việt Trì hiện hữu. Song song với đó, tăng cường liên kết với các khu vực phía bắc đô thị Việt Trì, trung tâm Đền Hùng, phía nam là đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Tường...

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, định hướng cho giai đoạn sau năm 2050. Bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian ngầm, hệ thống giao thông, bến cảng, các trung tâm đô thị trong đồ án quy hoạch, bảo đảm khoa học, chống ngập lụt, chống ùn tắc giao thông.

Cũng tại thông báo, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xây dựng quy hoạch khu trung tâm hành chính, khu tháp Hùng Vương, khu đô thị, dịch vụ thương mại hướng ra phía sông Lô, tạo điểm nhấn chính cho đô thị. Xử lý về cảnh quan, khoảng lùi xây dựng, thiết kế tầm nhìn khu vực giáp đê sông Lô và xây dựng ý tưởng phát triển du lịch trên sông Lô.

Việc này cần giữ gìn bản sắc văn hoá và các giá trị truyền thống như làng nghề, di tích, không gian văn hoá; hạn chế khu vực sản xuất công nghiệp, xem xét đề xuất điều chỉnh chức năng khu công nghiệp Sông Lô I.

Mạng lưới giao thông được quy hoạch theo hướng phân luồng và định hướng toàn bộ phương tiện quá cảnh liên tỉnh có tải trọng lớn di chuyển vùng ngoại vi.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông Lô, tạo cảnh quan, không gian công cộng hai bên sông nhưng phải đảm bảo hành lang thoát lũ.

Nghiên cứu phương án kết nối giữa khu vực trung tâm Việt Trì hiện hữu với phần mở rộng trên cơ sở rà soát, bổ sung các chức năng còn thiếu của đô thị (như các trung tâm thương mại, tài chính, vui chơi giải trí có quy mô lớn…).

Sở Xây dựng được giao tập trung hoàn thiện hồ sơ đồ án, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh Phú Thọ làm cơ sở trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương quy hoạch.