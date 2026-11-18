(VTC News) -

Ngày 17/11, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị quyết 96 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo quyết định, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 tại 3 tòa CT6A, CT6B và CT6C được phép tồn tại có điều kiện. Trong đó, tòa CT6A có 640 căn hộ, CT6B có 409 căn hộ và CT6C có 409 căn hộ.

Đối với 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 thuộc khối đế của 3 tòa nhà, UBND thành phố yêu cầu phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng. Cụ thể, tòa CT6A có 59 căn hộ phải di dời, CT6B có 37 căn hộ và CT6C có 29 căn hộ.

Đối với khu nhà ở thấp tầng, thành phố cho phép 28 căn được tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, các công trình này phải được cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Riêng 10 nhà ở thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm đất xây dựng nhà trẻ và đường giao thông, phải di dời, phá dỡ.

Điều kiện đặt ra với 3 tòa chung cư được phép tồn tại

Việc cho phép tồn tại các tòa chung cư CT6A, CT6B, CT6C được đặt ra với những điều kiện cụ thể:

Chủ đầu tư phải hoàn thành di dời các căn hộ tại khối đế, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng, phá dỡ 10 nhà ở thấp tầng, đồng thời thực hiện các giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

Các công trình phải duy trì điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Quyết định cũng xác định rõ các hạng mục hạ tầng thiết yếu phải được bổ sung tại dự án. Theo đó, chủ đầu tư phải di dời, phá dỡ 6 nhà ở thấp tầng để xây dựng trường mầm non trên khu đất quy hoạch rộng 718,68m², với diện tích xây dựng theo quy hoạch là 250m², cao 3 tầng.

Đối với diện tích nhà trẻ hiện có tại tầng 3 khối đế các tòa CT6A, CT6B, CT6C, khoảng 2.000m² sàn phải được duy trì chức năng nhà trẻ, không chuyển đổi mục đích sử dụng; đồng thời cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất và phòng cháy, chữa cháy.

Về không gian sinh hoạt cộng đồng, dự án hiện có khoảng 400m². Chủ đầu tư phải bổ sung tối thiểu khoảng 767 m² để đáp ứng nhu cầu sử dụng của 1.458 căn hộ được phép tồn tại.

Phần diện tích còn lại tại tầng 2 và tầng 3 khối đế sau khi di dời 125 căn hộ phải được hoàn trả công năng theo quy hoạch như thương mại, dịch vụ, khu vui chơi trẻ em hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng.

Ngoài ra, 4 nhà ở thấp tầng nằm trên đất quy hoạch đường giao thông phải được phá dỡ để hoàn trả đường giao thông nội bộ.

Đối với tầng hầm, thành phố yêu cầu duy trì công năng đỗ xe, không chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đỗ xe. Hệ thống cấp điện, cấp nước phải được bổ sung, nâng cấp trong trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu.

Thời hạn hoàn thành các hạng mục cải tạo, bổ sung hạ tầng xã hội và kỹ thuật nêu trong quyết định là trước ngày 31/12/2028, riêng việc duy trì công năng đỗ xe phải thực hiện thường xuyên.

UBND TP Hà Nội quy định toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư phải do chủ đầu tư chi trả, không sử dụng ngân sách nhà nước cho những khoản chi phí này.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, phương án được phê duyệt, UBND thành phố sẽ quyết định sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư theo quy định.

Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes có trách nhiệm lập, công khai và thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ. Giá tiền bồi thường được xác định theo bản án của Tòa án hoặc do Hội đồng thẩm định giá thành phố xác định.

UBND phường Kiến Hưng được giao niêm yết công khai quyết định tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa nhà thuộc dự án; tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với cư dân; lập danh sách cụ thể các căn hộ, nhà ở phải di dời và phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng có trách nhiệm ban hành quyết định buộc phá dỡ 10 nhà ở thấp tầng theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng; phối hợp với UBND phường Kiến Hưng thống nhất cơ cấu chức năng công cộng tại khối đế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục về đất đai đối với phần đất quy hoạch nhà trẻ, mẫu giáo và đường giao thông nội bộ sau khi phá dỡ; thực hiện việc thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch.