Sau tai nạn thảm khốc, Phú Thọ xử lý nơi bán bia rượu cho người chưa đủ tuổi

(VTC News) -

Chiều 13/11, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 7/11 tại địa bàn xã Tu Vũ làm 3 người tử vong.

Ông yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chức năng phải tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định không bán rượu, bia cho người chưa đủ tuổi; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nhằm tạo tính răn đe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đoàn viên, hội viên, học sinh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cơ quan báo chí cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội để nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát, quản lý phương tiện của trẻ vị thành niên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đánh giá tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, lái xe khi đã sử dụng rượu bia.

Các đại biểu cũng đánh giá hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn vào đêm khuya, đánh giá công tác phối hợp quản lý, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan người chưa thành niên và việc quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá tại cơ sở...

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 6/11, T.V.N. (sinh năm 2009) và N.T.T. (sinh năm 2008), trú tại xã Tu Vũ, cùng nhóm bạn ăn đêm, uống rượu. Đến 5h21 hôm sau, T. lái xe máy chở N. đi. Khi đến Km22+980, tỉnh lộ 317G, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, đi không đúng phần đường quy định, T. đâm vào xe máy do anh Đ.M.H. cầm lái đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người tử vong.