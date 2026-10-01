Phối cảnh phục dựng Điện Kính Thiên với tòa chính điện 9 gian

Trong phối cảnh, phần gây ấn tượng nhất là hệ mái lớn với hai tầng mái, các góc đao uốn cong và lớp ngói rồng hoàng lưu ly. Phần nóc và bờ mái được trang trí bằng các hình tượng như kìm nóc, đầu rồng, rồng ổ, dải liên châu và văn như ý. Theo các nghiên cứu được công bố, những mô-típ này góp phần thể hiện đặc trưng của kiến trúc cung đình thời Lê, đồng thời gắn với quan niệm về quyền lực, sự trường tồn của triều đại và quốc gia.