Video: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.
Phối cảnh phục dựng Điện Kính Thiên với tòa chính điện 9 gian
(VTC News) -
Phối cảnh phục dựng Điện Kính Thiên cho thấy tòa chính điện 9 gian, 2 tầng mái, nổi bật với hệ mái ngói rồng hoàng lưu ly và những bậc đá chạm rồng.
Theo dõi
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Dòng sự kiện: Phục dựng Điện Kính Thiên
- 15 năm giải mã dấu tích, hé lộ cách phục dựng Điện Kính Thiên09:49 01/10/2026
- Điện Kính Thiên sẽ được phục dựng thế nào?15:43 30/09/2026
- Chủ tịch Hà Nội: Không vì tiến độ mà làm tổn hại giá trị Điện Kính Thiên18:18 29/09/2026
Bình luận