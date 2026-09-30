Video: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.
15 năm giải mã dấu tích, hé lộ cách phục dựng Điện Kính Thiên
Sau 15 năm giải mã dấu tích khảo cổ, tư liệu lịch sử và kiến trúc, Điện Kính Thiên được khởi công phục dựng ngay tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
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