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Xuất bản ngày 30/09/2026 05:38 PM
Xuất bản ngày 30/09/2026 05:38 PM

15 năm giải mã dấu tích, hé lộ cách phục dựng Điện Kính Thiên

Sau 15 năm giải mã dấu tích khảo cổ, tư liệu lịch sử và kiến trúc, Điện Kính Thiên được khởi công phục dựng ngay tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Video: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

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Dòng sự kiện: Phục dựng Điện Kính Thiên
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