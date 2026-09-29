Chiêm ngưỡng mô hình phục dựng Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long

Trong khuôn khổ sự kiện, không gian trưng bày về tính xác thực của phương án phục dựng Điện Kính Thiên cũng thu hút sự chú ý. Tại đây, mô hình Chính điện Kính Thiên được đặt trong tổng thể không gian giới thiệu quá trình nghiên cứu, các cơ sở khoa học và những yêu cầu đặt ra đối với việc phục hồi công trình.