Chủ tịch Hà Nội: Không vì tiến độ mà làm tổn hại giá trị Điện Kính Thiên

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc: từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản Thế giới năm 2010, hội tụ các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản gắn với tính liên tục của một trung tâm quyền lực quốc gia suốt hơn 13 thế kỷ, được minh chứng bằng địa tầng văn hóa chồng xếp và các dấu tích kiến trúc còn lại trên mặt đất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ khởi công đã tham quan Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Trong không gian ấy, Điện Kính Thiên là Chính điện của Cấm thành Thăng Long thời Lê. Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, điện được khởi dựng năm 1428 đời Vua Lê Thái Tổ, hoàn thiện đời Vua Lê Thánh Tông, trên nền các chính điện thời Lý - Trần. Đây là trung tâm quyền lực và không gian nghi lễ cung đình, là nơi thiết triều, cử hành đại lễ và đón sứ thần, là biểu trưng cao nhất của quyền lực quốc gia Đại Việt suốt các thế kỷ 15 - 18.

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành; đồng thời bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát phải tuân thủ nghiêm hồ sơ được phê duyệt và các yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện các yếu tố khảo cổ mới hay những điều chưa rõ về mặt khoa học, cần chủ động khoanh vùng để chờ tham vấn từ các nhà khoa học, các chuyên gia; tuyệt đối không tự ý xử lý, không vì tiến độ trước mắt mà làm ảnh hưởng đến giá trị vĩnh cửu của di tích.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội xác định, bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Thủ đô. Hà Nội vừa là đô thị hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, vừa là Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Trong tầm nhìn phát triển Thủ đô trăm năm, ‘Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo’ không chỉ là những giá trị cần gìn giữ, mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Hà Nội có thể và phải phát triển nhanh, hiện đại, nhưng sự phát triển ấy không được làm đứt mạch lịch sử và ký ức của Thăng Long - Hà Nội. Dự án Điện Kính Thiên chính là hành động cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai”.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khởi công, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo ghi nhận và đánh giá cao, điểm làm nên tính độc đáo của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long chính là sự tiếp nối đặc biệt của nơi đây với tư cách là trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa xuyên suốt gần mười ba thế kỷ. Đây là địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử và bản sắc của Việt Nam, đồng thời cũng là một minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo.

Ông Lazare Eloundou Assomo cho biết: “Giá trị của Khu Di sản Trung tâm Thăng Long không chỉ nằm ở những di tích khảo cổ và các công trình lịch sử, mà còn nằm trong nhiều lớp lịch sử, ký ức và truyền thống mà những di tích ấy lưu giữ, cũng như mối liên hệ bền chặt của khu di sản với người dân Hà Nội. Điện Kính Thiên, vốn gắn bó sâu sắc với lịch sử này, là một bộ phận quan trọng của Di sản Thế giới.

Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) và Ủy ban Di sản Thế giới. Trách nhiệm chung của chúng ta là trách nhiệm trao truyền: bảo đảm rằng các thế hệ tương lai có thể hiểu vì sao Hoàng thành Thăng Long góp phần giúp chúng ta hiểu về lịch sử của nhân loại, và vì sao việc phục dựng này có ý nghĩa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ khởi công đã tham quan Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Để triển khai dự án có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, Tập đoàn Sun Group đã được lựa chọn làm đơn vị thi công. Tập đoàn từng tham gia trùng tu, tôn tạo một số công trình gắn với lịch sử Thủ đô, trong đó có Cổng Trại Bảo an binh bên Nhà hát Hồ Gươm và Bắc Bộ Phủ. Đây đều là những công trình đòi hỏi sự thận trọng khi can thiệp vào kiến trúc hiện hữu và gìn giữ các dấu tích tạo nên giá trị lịch sử của di tích.

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết đây là trách nhiệm to lớn, là công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bởi mỗi viên gạch, mỗi phiến đá nơi đây đều chất chứa ký ức hơn 1.300 năm lịch sử. Sun Group cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ khởi công đã tham quan Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.