Phó Thủ tướng: Ưu tiên rà soát, xử lý các quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra tại cuộc họp về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sáng 9/10.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng đánh giá kết quả rà soát của một số bộ, ngành, địa phương chưa phân tích sâu nguyên nhân, tác động thực tế và chưa đề xuất rõ phương án, lộ trình xử lý. Việc tham vấn người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, đối chiếu thực tiễn cũng chưa thật sự đầy đủ và kỹ càng.

Trên cơ sở kết quả rà soát đã có, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành tác động lớn đến sự phát triển.

Đặc biệt, theo định hướng của lãnh đạo Chính phủ, cần ưu tiên rà soát, xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh... để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

“Mỗi kiến nghị phải xác định rõ những quy định còn vướng, còn bất cập, tác động, nguyên nhân và phương án xử lý cụ thể. Đồng thời, phải đối chiếu với phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và với tình hình thực tiễn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Với những khoảng trống pháp lý, những vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới theo thẩm quyền.

Trường hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật, các cơ quan phải kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xử lý đồng bộ những bất cập có tính liên ngành. Quá trình rà soát phải lấy vấn đề thực tiễn làm trung tâm, không bị giới hạn bởi phạm vi quản lý của từng bộ, ngành.

“Đề nghị các bộ, ngành, cơ quan có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung, quy định pháp luật có tính chất hệ thống, liên ngành, liên lĩnh vực gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 12/10”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp những quy định pháp luật có tính hệ thống, liên ngành còn tồn tại ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó, Bộ cần phân loại, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan tham mưu xử lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định đối với dự thảo báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo chuyên đề về kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động rà soát văn bản pháp luật, đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tham vấn rộng rãi, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các hội viên về những bất cập trong quy định pháp luật. Những kiến nghị phải đặt trong bối cảnh tổng thể, đồng bộ và hướng đến mục tiêu phát triển chung.