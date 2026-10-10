Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Mỗi người dân hãy chọn ít nhất 1 môn thể thao để tập

(VTC News) -

Trong hai ngày 10 và 11/10, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), cùng các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình hướng tới khuyến khích người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động trong đời sống hằng ngày.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mối liên hệ giữa sức khỏe người dân và sự phát triển của đất nước, đồng thời nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”.

Các đại biểu và người tham gia đi bộ đồng hành một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm.

“Mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện; không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày; để từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và cộng đồng: cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe.

Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh; để thể dục, thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của Nhân dân và sức mạnh của mỗi quốc gia”.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, khoảng 12.000 người tham gia các hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành tại Hà Nội; tổng số người tham gia tại 33 tỉnh, thành phố đạt khoảng 100.000 người.

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là chạy bộ, đi bộ đồng hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau nghi thức ấn nút phát động, các đại biểu và người tham gia đi bộ đồng hành một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, trực tiếp hưởng ứng thông điệp của chương trình bằng hoạt động vận động thể chất thiết thực.

Đối với hoạt động chạy bộ đồng hành, đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Các lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên các câu lạc bộ thể thao.

Chương trình hướng tới khuyến khích người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Cùng thời điểm, tại 33 tỉnh, thành phố, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng. Việc triển khai đồng thời tại nhiều địa phương góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và khẳng định vai trò của thể dục, thể thao quần chúng trong nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động chạy bộ và đi bộ, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn được bố trí thành không gian trải nghiệm nhiều môn thể thao trong hai ngày 10 và 11/10.

Người dân có thể trực tiếp tham gia các hoạt động như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, bóng rổ 3x3, kéo co, cờ Tướng, kéo co, bóng rổ 3x3, roller và đi bộ thể thao được tổ chức tại các khu vực trải nghiệm. Các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và Võ cổ truyền cũng góp phần giới thiệu sự phong phú của các loại hình vận động, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia và lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt của nhiều vận động viên tiêu biểu vừa tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, trong đó có các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, võ sĩ wushu Dương Thúy Vi và Đinh Văn Tâm.

Người tham gia có cơ hội giao lưu, lắng nghe những câu chuyện về quá trình tập luyện, thi đấu và hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế của những vận động viên thành tích cao. Ngoài ra, chương trình còn có các màn biểu diễn võ thuật, thể dục của lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân.