Người dân nói gì về diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục?

Video: Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục 'khoác áo mới', người dân nói gì?
Sau khi tháo dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được cải tạo, mở rộng với không gian gần 1,4 ha. Trong phân kì 1, UBND phường Hoàn Kiếm đã hoàn tất các hạng mục như chỉnh trang hạ tầng, bổ sung cây xanh, trải thảm nhựa mặt đường...
Phố Đinh Tiên Hoàng được tổ chức lại giao thông, bố trí không gian đi bộ với nhiều ghế nghỉ; các bãi đỗ xe đã di dời, dải phân cách được tháo bỏ, hệ thống cây xanh vẫn giữ nguyên, bổ sung chậu cây di động và sắp xếp lại tổ chức giao thông.
Một bản đồ khoanh vùng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được đặt dưới chân màn hình LED, thu hút nhiều người dân ghé xem.
Nhiều người dân đánh giá cao sự thay đổi, cho rằng không gian quảng trường rộng rãi, thoáng đãng hơn và thuận lợi cho sinh hoạt cộng đồng. Song, cũng có ý kiến cho rằng thiết kế mới chưa đẹp, chưa hòa hợp với cảnh quan lịch sử, văn hóa quanh Hồ Gươm.
Chị Đào Thị Hằng (ở phường Hàng Buồm, Hà Nội) nhận xét: "Tôi thấy quảng trường thay đổi quá nhiều, rộng rãi, thoáng mát hơn. Khu vực xung quanh được trang trí các lại cây cảnh, khiến không gian nơi đây đẹp đẽ, trong lành hơn. Giao thông cũng được phân luồng lại, tuy đường đi của xe máy, ô tô nhỏ hơn, nhưng bù lại diện tích dành cho người đi bộ rộng rãi hơn".
Với việc bố trí màn hình LED cỡ lớn tại vị trí cũ của tòa “Hàm cá mập”, chị Hằng cho rằng cần được trang trí thêm để trở nên sinh động và bắt mắt hơn.
Chia sẻ sau buổi tập thể dục quanh Hồ Gươm, ông Kiều Tuấn (phường Hoàn Kiếm) cho rằng, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục nay thoáng đãng, có ghế đá, cây xanh và hoa được bố trí hài hòa, mang lại sự thoải mái cho người dân.
Tương tự, ông Nguyễn Bảo Loan cũng tỏ ra hài lòng với diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. "Sau khi toà nhà 'Hàm cá mập' được phá bỏ, quảng trường này được chỉnh trang rộng rãi, thoáng đãng hơn. Tôi rất ủng hộ thành phố Hà Nội chỉnh trang thêm nhiều không gian như này nữa", ông nói.
Ông Tôn (ở phường Hoàn Kiếm) cho biết: "Từ ngày quảng trường được chỉnh trang, cải tạo, tôi thấy cảnh quan đẹp hơn, người dân sinh hoạt thoải mái hơn. Tôi và nhiều người dân sinh sống quanh đây rất hài lòng".
Ông Tôn nhận xét nhà hàng Thủy Tạ được cải tạo gợi nhớ vẻ đẹp của những năm 1971 - 1972, thời mà người dân vẫn xếp hàng mua cà phê, bánh xốp rồi ra sân ngồi thưởng thức.
Bên cạnh những lời khen, diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cũng khiến nhiều người băn khoăn, thậm chí cho rằng không đẹp như trước khi cải tạo. "Tôi thấy toà nhà 'Hàm cá mập' trước đây đẹp hơn, màn hình LED này hiện đại quá cũng không hài hoà. Mọi người dần dần cũng sẽ quen với diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, nhưng chắc sẽ rất lâu. Để quảng trường này trở nên đẹp hơn, theo tôi kiến trúc của nó phải hoà nhập với kiến trúc không gian, công trình xung quanh", anh Nguyễn Đức Giang Bình nói.
"Việc lắp màn hình LED tại đây tôi thấy không hợp lý, gây mất mỹ quan. Đơn vị thiết kế nên trang trí và xem lại về màu sắc của màn hình lớn để hợp thẩm mỹ hơn", một người dân đánh giá.
Trước những ý kiến trái chiều của người dân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (đơn vị thiết kế) cho biết, những thứ đang hiện hữu tại khu vực tòa nhà "hàm cá mập" cũ chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1 trong việc cải tạo, chỉnh trang quảng trường. Sau giai đoạn này, đơn vị thiết kế sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng để tiếp tục điều chỉnh.
Trước những so sánh với tòa nhà "Hàm cá mập" cũ, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị khẳng định màn hình LED không phải là công trình thay thế. Sau khi "Hàm cá mập" bị tháo dỡ, khu vực này trở thành quảng trường mở – một tiện nghi đô thị mới. Khi công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng hoàn thành, nó sẽ kết hợp với màn hình LED tạo thành tổng thể hài hòa hơn với cảnh quan xung quanh.
