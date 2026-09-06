Trưởng đoàn thể thao Việt Nam: Mục tiêu 4-6 HCV ASIAD không phải áp đặt cảm tính

(VTC News) -

Ngày 5/9, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh chia sẻ về công tác chuẩn bị của các thành viên trước khi lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20. Theo ông, mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực lực và quá trình chuẩn bị của các đội tuyển, thay vì tạo áp lực thành tích cho vận động viên.

“Chỉ tiêu từ 4 huy chương vàng trở lên tại kỳ Đại hội này được xây dựng dựa trên thực tế lực lượng, hoàn toàn không mang tính áp đặt cảm tính”, ông khẳng định.

Tại kỳ ASIAD trước, thể thao Việt Nam giành 3 HCV. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, kết quả này là bài học thực tế về mức độ cạnh tranh khốc liệt ở sân chơi châu lục. Dù vậy, mục tiêu phấn đấu từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20 được đặt ra dựa trên những cơ sở chuyên môn cụ thể.

Trong đó, các môn thế mạnh như bắn súng, karate và cầu mây đã có thêm thời gian tích lũy, thi đấu quốc tế và hoàn thiện lực lượng. Bên cạnh đó, ngành thể thao chủ động tập trung nguồn lực cho những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, thay vì đầu tư dàn trải.

Tại kỳ ASIAD 19, thể thao Việt Nam giành 3 HCV.

“Nói một cách sòng phẳng, chúng tôi không xem chỉ tiêu này là một áp lực thành tích đơn thuần, mà nhìn nhận như một thước đo cho sự tiến bộ và nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đoàn sẽ tiếp cận từng nội dung thi đấu bằng tinh thần tôn trọng đối thủ nhưng tự tin vào quá trình chuẩn bị bài bản”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, có ba cơ sở quan trọng để hướng tới mục tiêu tại ASIAD 20. Thứ nhất là việc duy trì nền tảng ở những môn từng mang về HCV. Bắn súng, cầu mây và karate tiếp tục được xem là những điểm tựa chuyên môn.

Thứ hai, mục tiêu này phù hợp với lộ trình của Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ ba là sự thay đổi trong phương thức chuẩn bị. Thay vì phân bổ nguồn lực trên diện rộng, ngành thể thao tập trung đầu tư chuyên sâu cho nhóm vận động viên trọng điểm, từ kinh phí, dinh dưỡng đến chuyên gia nước ngoài. Các đội tuyển cũng được tạo điều kiện tập huấn dài ngày tại những quốc gia có nền thể thao phát triển như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Một trong những vấn đề được Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn đề cập là tình trạng Thể thao Việt Nam thường giành nhiều HCB, nhưng gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thành HCV ở những trận chung kết hoặc thời khắc quyết định.

“Đây chính là một trong những vấn đề thách thức nhất đối với công tác quản lý, huấn luyện thể thao thành tích cao của nước nhà qua nhiều chu kỳ đại hội. Việc chúng ta giành được nhiều HCB và HCĐ phản ánh trình độ của các vận động viên đã tiếp cận nhóm đầu châu lục. Dù vậy, ranh giới chuyên môn để chuyển đổi từ những tấm huy chương bạc thành huy chương vàng đòi hỏi sự đồng bộ rất lớn về khoa học công nghệ, bản lĩnh thi đấu và nguồn lực đầu tư chuyên sâu”, ông nhận định.

Theo Trưởng đoàn Việt Nam, nút thắt đầu tiên nằm ở khoa học huấn luyện và y học thể thao. Khi trình độ giữa các VĐV trong nhóm tranh chấp huy chương không còn quá lớn, những yếu tố như phân tích dữ liệu, tối ưu thể trạng và công nghệ phục hồi có thể tạo ra khác biệt. Các nền thể thao mạnh ở châu Á và thế giới đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả tập luyện, thi đấu và phòng ngừa chấn thương.

Bên cạnh đó, tâm lý thi đấu vẫn là một vấn đề cần được cải thiện. Một số VĐV có thông số tốt trong tập luyện hoặc vòng loại nhưng chưa thể duy trì phong độ khi bước vào chung kết, nơi áp lực thành tích và sức ép từ đối thủ tăng lên đáng kể. Việc xây dựng các chương trình huấn luyện tâm lý chuyên sâu, dài hạn vì thế được xem là yếu tố quan trọng.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là một điểm nghẽn. Theo ông Nguyễn Hồng Minh, bản lĩnh ở sân chơi lớn cần được tích lũy thông qua việc thường xuyên tham dự các giải đấu hàng đầu thế giới như Grand Prix hay World Cup. Tuy nhiên, nguồn lực kinh phí khiến tần suất cọ xát quốc tế của các VĐV Việt Nam chưa thực sự đồng đều.