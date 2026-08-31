Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9

Ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố Hà Nội, TP.HCM vắng xe hơn thường ngày, người dân thong thả dạo phố, tận hưởng tiết trời thu mát mẻ.
Hà Nội bình yên, rực rỡ sắc cờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, màn hình LED cỡ lớn hiển thị các khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh, thu hút người dân dừng chân chụp ảnh.
TP.HCM những ngày này cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các tuyến đường trung tâm, khu dân cư đến công sở, không gian công cộng, cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu được trang hoàng nổi bật, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày lễ lớn của đất nước.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, trở thành điểm nhấn trong không gian đô thị những ngày hướng về Quốc khánh 2/9.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sắc cờ hoa cùng các biểu ngữ chào mừng được trang trí trên nhiều tuyến đường, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Tại một khu đô thị ở phường Bình Trưng, nhiều tuyến đường được phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng nối tiếp nhau dọc các tuyến đường, tạo nên hình ảnh nổi bật trong những ngày cả nước chào mừng Quốc khánh.
Tại khu vực Bến Nhà Rồng, cờ đỏ sao vàng tung bay tạo điểm nhấn giữa không gian ven sông Sài Gòn.
Người dân và du khách tham quan các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa lâu đời của thành phố trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập.
Sắc cờ đỏ sao vàng rợp phố phường không chỉ làm nổi bật diện mạo TP.HCM mà còn lan tỏa không khí tự hào, phấn khởi trong những ngày cả nước hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.
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