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Xuất bản ngày 31/08/2026 11:13 AM
Xuất bản ngày 31/08/2026 11:13 AM

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9

Minh Đức - Lương Ý
Minh Đức - Lương Ý
(VTC News) -

Ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố Hà Nội, TP.HCM vắng xe hơn thường ngày, người dân thong thả dạo phố, tận hưởng tiết trời thu mát mẻ.

Hà Nội bình yên, rực rỡ sắc cờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, pano, áp phích và khẩu hiệu được trang hoàng trên nhiều tuyến phố.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, pano, áp phích và khẩu hiệu được trang hoàng trên nhiều tuyến phố.

Dọc các tuyến đường trung tâm, cờ Tổ quốc tung bay cùng những khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh, tạo không khí tưng bừng trước thềm ngày lễ.

Dọc các tuyến đường trung tâm, cờ Tổ quốc tung bay cùng những khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh, tạo không khí tưng bừng trước thềm ngày lễ.

Thời tiết Hà Nội những ngày này mát mẻ, tạnh ráo, thuận lợi để người dân ra đường đi dạo, vui chơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Thời tiết Hà Nội những ngày này mát mẻ, tạnh ráo, thuận lợi để người dân ra đường đi dạo, vui chơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Sáng sớm 31/8, nhiều người dân và du khách đến khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Không khí tại đây nhộn nhịp nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên những tuyến phố ngập sắc cờ đỏ.

Sáng sớm 31/8, nhiều người dân và du khách đến khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Không khí tại đây nhộn nhịp nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên những tuyến phố ngập sắc cờ đỏ.

Người phụ nữ và 2 con gái lựa chọn áo dài trắng, kết hợp cùng cờ Tổ quốc để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm ngày lễ lớn.

Người phụ nữ và 2 con gái lựa chọn áo dài trắng, kết hợp cùng cờ Tổ quốc để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm ngày lễ lớn.

Các nhóm bạn trẻ lần lượt tìm vị trí, chờ đến lượt để có những bức ảnh kỷ niệm giữa không gian rực rỡ cờ hoa.

Các nhóm bạn trẻ lần lượt tìm vị trí, chờ đến lượt để có những bức ảnh kỷ niệm giữa không gian rực rỡ cờ hoa.

Các cô gái chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp ảnh. Người mang theo bó sen hồng, người đội nón lá in hình cờ Tổ quốc, người chọn khăn rằn hoặc hoa sen làm phụ kiện.

Các cô gái chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp ảnh. Người mang theo bó sen hồng, người đội nón lá in hình cờ Tổ quốc, người chọn khăn rằn hoặc hoa sen làm phụ kiện.

Tại đường Thanh Niên, khung cảnh buổi sáng yên bình hơn thường ngày. Lượng phương tiện không quá đông, nhiều người thong thả đạp xe, tận hưởng không khí trong lành.

Tại đường Thanh Niên, khung cảnh buổi sáng yên bình hơn thường ngày. Lượng phương tiện không quá đông, nhiều người thong thả đạp xe, tận hưởng không khí trong lành.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 9
Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 10

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, màn hình LED cỡ lớn hiển thị các khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh, thu hút người dân dừng chân chụp ảnh.

Ở khu vực Tràng Tiền Plaza, khi phố phường còn vắng vẻ, các nhân viên vệ sinh đã bắt đầu công việc thường ngày, góp phần giữ gìn diện mạo sạch đẹp cho Thủ đô trong dịp lễ.

Ở khu vực Tràng Tiền Plaza, khi phố phường còn vắng vẻ, các nhân viên vệ sinh đã bắt đầu công việc thường ngày, góp phần giữ gìn diện mạo sạch đẹp cho Thủ đô trong dịp lễ.

Người dân đến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm để tận hưởng không khí bình yên.

Người dân đến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm để tận hưởng không khí bình yên.

Khác với nhịp sống náo nhiệt thường ngày, Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ dường như chậm lại.

Khác với nhịp sống náo nhiệt thường ngày, Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ dường như chậm lại.

Giữa sắc đỏ của cờ hoa, phố phường Hà Nội thêm phần tươi sáng, nhưng vẫn giữ nguyên nét cổ kính, bình dị vốn có của Thủ đô.

Giữa sắc đỏ của cờ hoa, phố phường Hà Nội thêm phần tươi sáng, nhưng vẫn giữ nguyên nét cổ kính, bình dị vốn có của Thủ đô.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 15

TP.HCM những ngày này cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các tuyến đường trung tâm, khu dân cư đến công sở, không gian công cộng, cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu được trang hoàng nổi bật, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày lễ lớn của đất nước.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 16

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 17
Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 18
Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 19

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, trở thành điểm nhấn trong không gian đô thị những ngày hướng về Quốc khánh 2/9.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 20

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sắc cờ hoa cùng các biểu ngữ chào mừng được trang trí trên nhiều tuyến đường, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 21

Tại một khu đô thị ở phường Bình Trưng, nhiều tuyến đường được phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng nối tiếp nhau dọc các tuyến đường, tạo nên hình ảnh nổi bật trong những ngày cả nước chào mừng Quốc khánh.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 22

Tại khu vực Bến Nhà Rồng, cờ đỏ sao vàng tung bay tạo điểm nhấn giữa không gian ven sông Sài Gòn.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 23

Người dân và du khách tham quan các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa lâu đời của thành phố trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 - 24

Sắc cờ đỏ sao vàng rợp phố phường không chỉ làm nổi bật diện mạo TP.HCM mà còn lan tỏa không khí tự hào, phấn khởi trong những ngày cả nước hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

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