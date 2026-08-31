Đến Huế kỳ kỷ lễ sắp tới, du khách trong nước sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài ra, đến Huế dịp này, du khách còn được xem các nghệ sĩ hàng đầu biểu diễn tại Huế Wonderverse Music Fest 2026.
Trong đêm nhạc đầu tiên ngày 30/8 với chủ đề “Di sản thức giấc” sẽ tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam qua sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Đêm nhạc này sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox.
Đêm thứ hai vào tối 1/9 mang chủ đề “Di sản hội nhập” tập trung vào âm nhạc điện tử quốc tế với sự góp mặt của DJ VinJaz, Hoàng Rapper, Triple D... cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế như DJ VANDAL ROCK (Hàn Quốc), DJ DETERMIND (Pháp). Điểm nhấn của đêm diễn này sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hùng MasterD, chủ nhân của ca khúc “Secret” đang viral trên mạng.
Những điểm đến mới lạ, miễn phí du khách nên ghé khi thăm Huế dịp nghỉ lễ 2/9
(VTC News) -
Huế không chỉ có lăng tẩm mà còn nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn như đầm phá Tam Giang hay đơn giản ngồi ngắm dòng Hương ăn tô tào phớ cũng làm du khách nao lòng.
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