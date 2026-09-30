Phổ biến kiến thức luật về thông tin điện tử và tập huấn nghiệp vụ livestream

(VTC News) -

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo cơ quan chức năng thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương, đại diện trường Cao đẳng Truyền hình, đại diện phường, xã tỉnh Lào Cai với 500 đại biểu tham gia trực tiếp tại hội trường và tại khu vực livestream phiên tập huấn nghiệp vụ, cùng khoảng 500 người theo dõi trực tuyến trên các nền tảng.

Mục đích của Hội thảo nhằm phổ biến kiến thức, quy định pháp luật thuộc Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo trên môi trường mạng; Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ngày 5/3/2026 ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số…

Từ đó, nâng cao nhận thức pháp lý, trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng xã hội, tạo cầu nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý - doanh nghiệp - người bán hàng - người tiêu dùng.

Tại Hội thảo, nội dung tập huấn nghiệp vụ livestream cũng sẽ được triển khai, đặc biệt ở lĩnh vực quảng cáo và truyền thông.

Các nền tảng số, những nhà sáng tạo nội dung số, các chuyên gia marketing, đội ngũ bán chuyên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng khi livestream cũng như gia tăng sự hiện diện trực tuyến, tăng khả năng tương tác với khán giả, phát triển thương hiệu cá nhân và tạo các chiến dịch marketing hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhà sáng tạo nội dung số, các nhà báo, phóng viên cũng cần kỹ năng tương tác, livestream để phỏng vấn và phát sóng tin tức trực tiếp.

Hội thảo lần này được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, một tỉnh biên giới ở địa đầu phía bắc của Tổ quốc có nguồn nông sản dồi dào, nổi tiếng cả nước, với mong muốn tiếp cận đa dạng các thành phần tham dự từ các ban ngành, tổ chức, cá nhân, các đội ngũ chuyên nghiệp và bán chuyên tại địa phương nhằm trang bị kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng tương tác cho đội ngũ này trong hoạt động livestream bán hàng trên không gian mạng.

Đây là cơ hội giúp các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai khai thác hiệu quả nền tảng số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm do chính mình sản xuất, đặc biệt là các nông sản nông nghiệp, sản phẩm OCOP. Bên cạnh việc hỗ trợ bán hàng, livestream còn có thể trở thành phương thức giới thiệu văn hóa, con người, cảnh quan và hình ảnh địa phương đến đông đảo công chúng trên môi trường số.

Dịp này, Ban tổ chức Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk còn dành tặng 20 suất quà bao gồm tiền mặt và các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các bạn học sinh tiểu học vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Trung Tâm, phường Nghĩa Lộ, phường Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tri thức, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia tới đồng bào, trẻ em vùng sâu, vùng khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc.

Theo ông Trần Ngọc Chung - Giám đốc Kinh doanh miền Bắc của Vinamilk - việc đồng hành cùng Hội thảo lần này thể hiện mong muốn của doanh nghiệp trong việc góp phần hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất địa phương tiếp cận hiệu quả môi trường số.

“Trong những năm gần đây, môi trường số ngày càng trở thành một kênh quan trọng để giới thiệu sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Chúng tôi hy vọng, thông qua chương trình hôm nay, các học viên có thể vận dụng những kiến thức được chia sẻ để giới thiệu sản phẩm, câu chuyện và những giá trị đặc trưng của quê hương đến đông đảo người tiêu dùng”, ông Chung nói.

Thành lập năm 1976, Vinamilk hiện sở hữu hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế, với sản phẩm được xuất khẩu đến 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 50 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp không chỉ giữ vị trí dẫn đầu ngành sữa trong nước, mà còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu.

Bên cạnh việc không ngừng nâng chuẩn về công nghệ hay chất lượng sản phẩm, Vinamilk còn kiên trì thực hiện nhiều chương trình cộng đồng về dinh dưỡng, giáo dục và phát triển bền vững, góp phần thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng giữa các vùng miền và mang đến cơ hội phát triển tốt hơn cho hàng triệu người dân Việt Nam.