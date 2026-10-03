Phẫu thuật tái tạo vú tức thì giúp bệnh nhân không còn mặc cảm khi tỉnh dậy

(VTC News) -

“Sau khi tỉnh dậy, người bệnh không phải đối diện với cảm giác mặc cảm vì mất một bên tuyến vú. Điều này giúp phụ nữ sớm trở lại sinh hoạt, công việc và hòa nhập với cộng đồng. Tái tạo vú cũng có ý nghĩa đối với đời sống gia đình khi giúp người bệnh giảm bớt những mặc cảm về ngoại hình sau điều trị”, PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật các bệnh lý tuyến vú, Trung tâm Vú - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, chia sẻ bên lề hội nghị khoa học “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”.

Theo PGS Tùng, tái tạo vú tức thì đã được triển khai phổ biến tại nhiều quốc gia, dần thay thế cách tiếp cận truyền thống ở một số nhóm bệnh nhân. Điểm khác biệt là tuyến vú có thể được tái tạo ngay trong cùng cuộc mổ điều trị ung thư, thay vì để người bệnh trải qua một giai đoạn mất vú rồi mới tiến hành tái tạo.

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng chia sẻ bên lề hội nghị.

Cùng với mục tiêu bảo đảm hiệu quả điều trị ung thư, xu hướng phẫu thuật hiện nay là giảm tối đa tổn thương không cần thiết. Thay vì can thiệp rộng như trước đây, bác sĩ lựa chọn phạm vi phẫu thuật phù hợp hơn với đặc điểm bệnh, trong đó có vét hạch chọn lọc và các kỹ thuật bảo tồn.

Theo PGS Tùng, cách tiếp cận này có thể hạn chế những biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống, trong đó có phù bạch huyết ở tay sau phẫu thuật hạch nách. Người bệnh đồng thời có thể giảm thời gian điều trị và các chi phí liên quan so với những cuộc mổ có phạm vi can thiệp rộng.

Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú được ưu tiên ở những trường hợp phù hợp, đặc biệt với bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Chỉ định phụ thuộc vào kích thước, vị trí khối u, đặc điểm sinh học của ung thư và nhiều yếu tố khác. PGS Tùng cho biết một số bệnh viện tại Việt Nam, trong đó có Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đã triển khai các kỹ thuật này.

“Việt Nam đã có những tiến bộ rất lớn trong phát hiện sớm ung thư vú. Có những trường hợp khối u được phát hiện khi kích thước chưa đến một cm”, PGS Tùng nói.

Theo ông, việc người dân chủ động đi khám, tầm soát khi có nguy cơ cũng góp phần mở rộng cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm. Khi bệnh được phát hiện sớm, bác sĩ có thêm khả năng lựa chọn những phương pháp ít xâm lấn hơn mà vẫn hướng tới kiểm soát ung thư.

PGS.TS Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết điều trị ung thư vú hiện chuyển mạnh sang hướng cá thể hóa, dựa trên đặc điểm riêng của từng người bệnh và từng khối u.

Những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, phẫu thuật, điều trị nội tiết, điều trị đích và miễn dịch giúp bác sĩ có thêm nhiều lựa chọn trong xây dựng phác đồ. Mục tiêu không chỉ là kéo dài thời gian sống mà còn hạn chế tác động của điều trị lên sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh.

Một ca phẫu thuật ung thư vú bằng kỹ thuật tiên tiến hiện nay.

GS-TS.BS Jeong Eon Lee, Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú, Samsung Medical Center, Chủ tịch GBCC, cho biết một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là tối ưu hóa phẫu thuật, đặc biệt với hạch nách.

Theo ông, giảm mức độ can thiệp không có nghĩa là phẫu thuật ít đi bằng mọi giá, mà là tránh những thủ thuật vượt quá nhu cầu thực tế của người bệnh nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát ung thư.

Điều trị bằng thuốc cũng ngày càng dựa nhiều hơn vào đặc điểm sinh học của khối u. GS Jeong Eon Lee cho biết nhóm thuốc liên hợp kháng thể - thuốc (ADC) đang được chú ý, trong đó một số thuốc đã được sử dụng tại Hàn Quốc để điều trị ung thư vú di căn.

Điều trị nội tiết cũng có thêm lựa chọn với nhóm thuốc ức chế CDK4/6 và thuốc thoái giáng chọn lọc thụ thể estrogen đường uống. Những thuốc này giúp bác sĩ xây dựng phác đồ dựa trên đặc điểm sinh học và nguy cơ của từng người bệnh.

Ung thư vú hiện là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam. Theo GLOBOCAN 2024, Việt Nam ghi nhận 25.711 ca mắc mới, trong khi toàn cầu có khoảng 2,4 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh trong cùng năm.

Với sự phát triển của chẩn đoán sớm, phẫu thuật ít xâm lấn và các phương pháp điều trị cá thể hóa, các chuyên gia tại hội nghị nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp người bệnh sống lâu hơn nhưng đồng thời duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn sau điều trị.