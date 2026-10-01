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Xuất bản ngày 01/10/2026 07:23 PM
Xuất bản ngày 01/10/2026 07:23 PM

Điều tra vụ thi thể cháy đen ở bờ biển Lâm Đồng

(VTC News) -

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tình trạng cháy đen cạnh chiếc xe máy ở bờ biển thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 1/10, Công an xã Tân Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ người đàn ông tử vong tại bờ biển thôn Kê Gà trong tình trạng cơ thể bị cháy cạnh chiếc xe máy.

Hiện trường người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy đen cạnh xe máy ở bờ biển xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, chiều 1/10. (Ảnh: Duy Tuấn)

Hiện trường người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy đen cạnh xe máy ở bờ biển xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, chiều 1/10. (Ảnh: Duy Tuấn)

Theo lực lượng chức năng, tại hiện trường, bên cạnh thi thể người đàn ông bị cháy còn phát hiện một xe máy bị ngã, cháy trơ khung, chỉ còn phần động cơ và bánh sau.

Người đàn ông chưa rõ tung tích, khoảng 35 tuổi. Toàn bộ cơ thể nạn nhân bị cháy xém, khuôn mặt biến dạng. Người này cao khoảng 1,6 m, quần áo đã cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Thành phong tỏa hiện trường, bảo vệ các dấu vết liên quan.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời làm rõ tung tích nạn nhân.

NGUYÊN GIÁP
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