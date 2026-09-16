Phát hiện dấu tích mộ tập thể cùng nhiều di vật ở Hội An

(VTC News) -

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Hội An, Tổ 3 đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An vừa tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực Tổ dân phố Sơn Phong.

Khu vực khai quật. (Ảnh: H.A)

Trong quá trình khai quật, tìm kiếm, Tổ đã phát hiện dấu tích hài cốt tập thể cùng nhiều di vật liên quan. Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều mảnh xương người đã phân hủy, vỡ vụn; 2 răng người bị phân hủy một phần.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các mảnh vải quần, áo, tăng nylon đã mục; 3 vỏ đạn, 1 kẹp đạn súng Grân, 2 viên đạn Grân và 1 viên đạn cát-pin. Các hài cốt và di vật được phát hiện là những dấu tích quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở phục vụ công tác xác minh, kết luận thông tin về các liệt sĩ.

Tổ đã tiếp tục tổ chức khai tìm kiếm, khai quật theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng; đồng thời tiến hành thu gom, bảo quản hài cốt và di vật, thực hiện quy tập theo quy định.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, ngày 15/9, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Đây là ngôi mộ được ông Võ Đình Thế cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Sau khi mở nắp mộ, qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan.

Những di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Theo ông Thế, năm 1988, trong quá trình thi công công trình tại địa bàn Hiệp Đức, máy móc làm lộ nhiều hài cốt. Ông cùng một số người dân đã tự nguyện cất bốc, chôn cất; sau đó di chuyển về khu đất của gia đình tại xã Thu Bồn, xây mộ và tổ chức hương khói hằng năm.

Nhiều thông tin bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.