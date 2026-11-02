Pharmacity tổ chức 'Tuần lễ Hẹn nhau sống khỏe', chăm sóc sức khỏe gia đình

(VTC News) -

“Tuần lễ Hẹn nhau sống khỏe” diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại 80 nhà thuốc Pharmacity trên toàn quốc. Với thông điệp “Hẹn nhau sống khỏe - Vui khỏe tận hưởng cuộc sống”, chương trình tạo cơ hội để người dân tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà thuốc quen thuộc.

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng đến các nhà thuốc Pharmacity tham gia sự kiện được trải nghiệm miễn phí hoạt động đo chỉ số sức khỏe quan trọng như huyết áp, đường huyết, axit uric, loãng xương, chỉ số khối cơ thể BMI...

Đây là những thông tin ban đầu giúp mỗi người có thêm cơ sở nhận biết tình trạng sức khỏe, lưu tâm đến các nguy cơ cần theo dõi và chủ động tìm hiểu cách chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, việc kiểm tra các chỉ số ngay tại nhà thuốc gần nhà giúp người dân dễ dàng tiếp cận hoạt động theo dõi sức khỏe định kỳ, thay vì chỉ quan tâm khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Đội ngũ dược sĩ Pharmacity kiểm tra chỉ số sức khỏe cho người dân tại các nhà thuốc ngày 30/10. Ảnh: Pharmacity

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà và tìm hiểu thêm về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ những thương hiệu uy tín. Các hoạt động được thiết kế theo hướng gần gũi, tạo không khí sôi nổi tại nhà thuốc, đồng thời giúp người tham gia tiếp cận thông tin và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình.

Trong dịp này, nhiều chương trình ưu đãi độc quyền cũng được triển khai như giảm giá, mua một tặng một và tặng quà kèm theo, góp phần giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Chương trình ưu đãi độc quyền giúp khách hàng tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe chủ động. Ảnh: Pharmacity

Không giới hạn trải nghiệm trong không gian nhà thuốc, Pharmacity còn tổ chức các phiên livestream giới thiệu sản phẩm, cung cấp thêm thông tin để khách hàng tham khảo và lựa chọn trước khi mua sắm. Người dân có thể đặt hàng trực tuyến và được hỗ trợ giao hàng miễn phí tận nơi. Việc kết hợp giữa hoạt động trực tiếp tại cửa hàng và các kênh trực tuyến giúp chương trình tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là những người bận rộn hoặc không thuận tiện đến nhà thuốc, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe trong đời sống hằng ngày.

Với lợi thế mạng lưới nhà thuốc hiện diện rộng khắp cả nước, Pharmacity hướng đến việc đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển dài hạn của Pharmacity: Từng bước mở rộng vai trò của nhà thuốc, phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn.

Định hướng này đang được Pharmacity cụ thể hóa thông qua nhiều chương trình và dịch vụ. Tại hệ thống nhà thuốc, mô hình Trạm Sức khỏe được triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng theo dõi một số chỉ số cơ bản, tìm hiểu thông tin sức khỏe và nhận tư vấn về sử dụng thuốc từ dược sĩ.

Mô hình Trạm sức khỏe được Pharmacity triển khai với định hướng đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Pharmacity

Đối với nhóm khách hàng cần theo dõi sức khỏe lâu dài, Pharmacity cũng phát triển Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe, hướng đến cung cấp thông tin hữu ích, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người bệnh cùng gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe phù hợp. Bên cạnh đó, Pharmacity phối hợp với các bệnh viện, chuyên gia và đối tác y tế tổ chức nhiều chương trình tư vấn, khám sàng lọc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt hướng đến người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Từ những hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà thuốc đến kết nối chuyên môn y tế và chương trình vì cộng đồng, Pharmacity đang từng bước mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, hướng đến đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Đây cũng là cách Pharmacity hiện thực hóa định hướng đồng hành lâu dài góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người Việt.